Hovorca Kremľa v ROZHOVORE: Sme v totálnej vojne! Žiadne platby, žiadny plyn, NATO nás tlačí do kúta

Žiadne platby, žiadny plyn, uviedol hovorca Kremľa. Rusko totiž chce prijímať platby len v rubľoch, Západ to považuje za porušenie zmluvy a platiť odmieta. Peskov sa vyjadril aj na adresu použitia jadrových zbraní i na adresu sankcií.

Hovorca ruského prezidenta Putina sa vyjadril k možnosti zastavenia dodávok ruského plynu v prípade, že by za neho Európska únia odmietla platiť v rubľoch. "Žiadna platba, žiadny plyn," povedal americkej verejnoprávnej stanici PBS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Moskva podľa neho počká na konečnú odpoveď dvadsaťsedmičky a potom určí ďalšie kroky. "V žiadnom prípade sa však nehodláme správať ako charita a poskytovať západnej Európe plyn zadarmo," povedal podľa agentúry DPA Peskov.

Ruský prezident Vladimír Putin minulý týždeň oznámil, že Moskva bude požadovať platby za plyn v rubľoch od takzvaných "nie priateľských krajín". Štáty skupiny ekonomicky vyspelých krajín G7, na ktoré by sa opatrenie malo vzťahovať, v pondelok ruskú požiadavku odmietli s tým, že by išlo o jednostranné porušenie zmlúv.

Sme v totálnej vojne

Spomenul, že by nechcel vidieť, čo by sa stalo, keby sa Nemecko a ďalšie európske krajiny obrátili k Rusku chrbtom a prestali brať ruský plyn. "Samozrejme by sme to nechceli vidieť v našej realite. Ale musíme sa prispôsobiť podmienkam. Nanešťastie však nie sú tieto podmienky priateľské. Pre nás sú nepriateľské. Vstúpili sme do fázy totálnej vojny. A my v Rusku sa cítime vo vojne, pretože západoeurópske krajiny, Spojené štáty, Kanada, Austrália aktuálne vedú proti nám vojnu - obchodnú, ekonomickú, kedy zabavujú naše majetky, naše fondy, blokujú naše finančné väzby."

Záutočí Rusko na krajinu NATO?

Prezident Biden tento víkend tiež varoval prezidenta Putina, aby ani na sekundu nerozmýšľal o tom, že prekročí hranice čo i len o jeden centimeter na územia NATO. Vie si Peskov predstaviť, že by Rusi poslali sily do krajiny NATO, resp. zaútočili? "No, ak to nie je recipročný akt, a ak nás k tomu nedonútia, nemôžeme o tom uvažovať. A na to nechceme myslieť," odpovedal Peskov.

Hovorca Kremľa sa však opäť sťažoval na to, že sa NATO posunulo na východ napriek údajnému sľubu, že to neurobí. NATO podľa neho zaháňa Rusko do kúta. "Keď sme povedali, že chceme rovné a priame vzťahy, neprišla žiadna odpoveď."

Jadrové zbrane Rusko použije len v prípade ohrozenia

Rusko použije jadrové zbrane len v prípade ohrozenia vlastnej existencie. Operácia na Ukrajine, nech už bude mať akýkoľvek výsledok, dôvodom na ich použitie nie je, povedal americkej stanici. "No, v prvom rade nepochybujeme, že všetky ciele našej špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine budú splnené. O tom nepochybujeme," povedal. Osobitná vojenská operácia je oficiálny kremeľský termín pre ruskú inváziu na Ukrajinu.

"Akýkoľvek výsledok operácie (na Ukrajine), samozrejme, nie je dôvodom na použitie jadrovej zbrane," povedal Peskov. "Máme bezpečnostnú koncepciu, ktorá úplne jasne hovorí, že iba v prípade ohrozenia existencie štátu môžeme použiť a skutočne použijeme jadrové zbrane, aby sme odstránili ohrozenie existencie našej krajiny," dodal. Ohrozenie štátu a špeciálna operácia na Ukrajine sú podľa neho dve veci a treba ich oddeľovať.

Na otázku, za akých podmienok by ruský prezident Vladimir Putin nasadil jadrové sily, Peskov rovnako ako teraz odpovedal, že jadrové zbrane je možné použiť, pokiaľ je ohrozená existencia krajiny. "Nikto neuvažuje o použití, dokonca ani o myšlienke použitia jadrovej zbrane," reagoval na otázku, či môže vylúčiť použitie jadrových zbraní.

Putin ich uviedol do bojovej pohotovosti

Moskva sa o jadrových zbraniach zmienila počas vojny proti Ukrajine niekoľkokrát. Sám Putin 27. februára nariadil uviesť jadrové sily do "zvláštneho režimu" bojovej pohotovosti, čo odôvodnil "agresívnymi vyjadreniami" predstaviteľov členských krajín NATO a "nelegitímnymi" sankciami, ktoré Západ uvalil na Rusko v reakcii na inváziu. Americký prezident Joe Biden minulý týždeň varoval, že Spojené štáty by zareagovali, ak by Rusko na Ukrajine použilo jadrové zbrane.