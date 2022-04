Šéf NATO potvrdil to, čo sa očakávalo: Švédsko a Fínsko sú v aliancii vítané

Galéria fotiek (1) Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg

BRUSEL - Fínsko a Švédsko by boli v Severoatlantickej aliancii vítané, ak by sa do nej rozhodli vstúpiť, ale toto rozhodnutie závisí od oboch krajín. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii v Bruseli generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg.