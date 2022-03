Posilnenie východného krídla NATO je len začiatok našej obrany, tvrdí Korčok

"Je to veľmi dôležitý krok, je to kritický krok, ale keď sa pozrieme na to, čo Ruská federácia spôsobuje na Ukrajine, musíme to naozaj vnímať len ako začiatok," povedal Korčok. Partneri zároveň pripomenuli, že dianie na východnom krídle NATO nemožno odizolovať a týka sa celej Aliancie.

Galéria fotiek (2) NATO

Zdroj: Getty Images

Otázka odpájania sa od jednostrannej závislosti od Ruska je podľa nich priamou otázkou bezpečnosti a obrany. "Dnes to z môjho pohľadu už nie je otázka či, ale ako. (...) Ak to nezačneme robiť dôslednými krokmi dnes a zajtra, tak sa to mimoriadne prejaví na našej bezpečnosti," upozornil Korčok. Veľká časť diskusie tiež bola podľa jeho slov venovaná prípravám budúcej strategickej koncepcie Aliancie, ktorá má byť prijatá na samite v Madride. Spojenci tiež diskutovali o Rusku.

Na stole sú nové hrozby

Korčok priblížil, že na stole sú nové hrozby, osobitne kybernetická bezpečnosť, pričom v centre je otázka kolektívnej obrany. V tejto súvislosti podotkol, že Ruská federácia porušila nielen medzinárodné právo, ale rozbila aj európsku bezpečnostnú stratégiu. "S týmto sa musíme vyrovnať a musí sa to premietnuť aj v ďalšej strategickej koncepcii, ktorú chystáme," uviedol.

Dodal, že cieľom stretnutia v Bratislave bolo vyslať jasné posolstvo, čo znamená vojna na Ukrajine a čo chcú krajiny B9 robiť pre vlastnú obranu, ale aj obranu Aliancie. Zároveň pripomenul, že platforma B9 vznikla v roku 2015, aby vyslala jasný signál, že vtedajšia agresia Ruska voči Krymu je vážnym zásahom do bezpečnosti, ktorý nemožno prehliadať. Odvtedy sa spojenci pravidelne stretávajú. B9 je podľa jeho slov pripomenutím, že sloboda a bezpečnosť nie sú zadarmo a majú svoju cenu.