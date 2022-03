MIMORIADNY ONLINE Útoky na nemocnice pribúdajú: Rusko presúva na Ukrajinu aj svoje sily z Gruzínska

Naživo z Ukrajiny

Ukrajinské mesto Mariupoľ je po ruskom obliehaní v mimoriadne kritickom stave, svedčia o tom štvrtkové zábery

06:27 Od začiatku rozsiahlej ruskej vojny proti Ukrajine zahynulo 54 železničiarov. Predseda predstavenstva Ukrzaliznytsia Oleksandr Kamyshin prostredníctvom telegramu uviedol, že do 26. marca je ďalších 64 zranených a traja sú v zajatí ruských síl.

06:15 Po mesiaci nepriateľstva vojna vstupuje do novej fázy – vyčerpávajúcej dlhodobej vojny. Ukrajinskú armádu a národ čakajú nové ťažké skúšky.

06:00 Útoky na nemocnice pribúdajú „na dennej báze“. Svetová zdravotnícka organizácia 25. marca uviedla, že od začiatku totálnej vojny Ruska proti Ukrajine došlo na Ukrajine k viac ako 70 rôznym útokom na nemocnice, sanitky a lekárov.

Rusko presúva na Ukrajinu aj svoje sily z Gruzínska

Ruská armáda presúva na na Ukrajinu aj svojich vojakov rozmiestnených na území Gruzínska. S odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa amerického rezortu obrany o tom v piatok informovala stanica CNN. Ruskí vojaci sú od roku 2008 rozmiestnení v gruzínskych odštiepeneckých regiónoch Abcházsko a Južné Osetsko, ktoré Gruzínsko oficiálne označuje za okupované územia.

"V súčasnosti máme indície, že (Rusko) sťahuje sily z Gruzínska na Ukrajinu," povedal novinárom predstaviteľ ministerstva obrany USA, ktorý si neželal byť menovaný. Pentagón však podľa neho nevie, koľko svojich vojakov odtiaľ Rusko presúva, ani do ktorých častí Ukrajiny smerujú.

Washington podľa uvedeného predstaviteľa aktuálne odhaduje, že ruské sily majú v Čiernom mori 22 plavidiel, pričom časť z nich predstavujú výsadkové lode. "Videli sme ich presúvať sa do Azovského mora s cieľom vykonať obojživelný útok, pokúsiť sa obnoviť ich (vojenské) ťaženie na Mariupol, nezaznamenali sme, že by sa posúvali smerom na Odesu," povedal.

Ukrajinská armáda sa podľa Pentagonu snaží dobyť späť mesto Cherson

Ukrajinská armáda sa snaží dobyť späť strategické mesto Cherson, ktoré ruské sily obsadili v počiatočnej fáze invázie. Podľa agentúr to dnes uviedol nemenovaný vysoký predstaviteľ amerického ministerstva obrany.

"Ukrajinci sa snažia získať späť Cherson," povedal podľa agentúry AFP činiteľ Pentagonu pod podmienkou zachovania anonymity. "Nemôžeme presne povedať, kto Cherson ovláda, ale faktom je, že už nie je pod takou pevnou ruskou kontrolou ako predtým," dodal s tým, že Cherson je preto opäť pokladaný za "sporné územie".

Cherson ležiaci pri ústí rieky Dneper je strategicky dôležitým prístavným mestom, pripomenul činiteľ. Ak by sa ho Ukrajincom podarilo zmocniť, skomplikovalo by to nielen ruský útok na neďaleké ďalšie veľké mesto Mykolajiv, ale aj prípadnú pozemnú ofenzívu na Odese. Podľa neho by dobytie Chersonu ukrajinskými vojskami znamenalo pre priebeh vojny na juhu Ukrajiny "významný posun".

Cherson s 280-tisíc obyvateľmi obsadila ruská armáda začiatkom marca, pričom žiadne iné takto veľké mesto zatiaľ nedobyla. Pred desiatimi dňami Moskva oznámila, že kontroluje celú Chersonskú oblasť, kde žije asi milión ľudí. Zástupca Pentagonu ďalej uviedol, že kvôli bojom južne od Mykolajiva je ruská armáda zablokovaná, a preto "bezprostredne nehrozí" útok na Odesu. Činnosť zameranú na túto metropolu južnej Ukrajiny nevyvíja ani ruská flotila v Čiernom mori, dodal.