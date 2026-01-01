Nečakaný krok Trumpa: Nariadil stiahnutie Národnej gardy z Chicaga, Los Angeles a Portlandu

WASHINGTON/LOS ANGELES - Americký prezident Donald Trump v stredu na svojej platforme Truth Social oznámil, že nariadil stiahnutie vojakov Národnej gardy z Chicaga, Los Angeles a Portlandu. Stalo sa tak po tom, čo proti tomuto rozhodnutiu protestovali tamojší demokratickí starostovia a postavili sa proti nemu aj súdy. Informovali o tom svetové agentúry.
„Sťahujeme Národnú gardu z Chicaga, Los Angeles a Portlandu, a to aj napriek tomu, že ZLOČINNOSŤ v týchto mestách sa výrazne znížila LEN vďaka prítomnosti týchto skvelých vlastencov,“ napísal Trump. „Vrátime sa, možno v celkom odlišnej a silnejšej forme, keď kriminalita opäť stúpne – je to len otázka času,“ pokračoval americký prezident. Tieto tri mestá by podľa neho „zmizli“, keby nezasiahla federálna vláda.
„Je ťažké uveriť, že títo demokratickí starostovia a guvernéri, ktorí sú všetci veľmi neschopní, chceli, aby sme sa stiahli, najmä vzhľadom na veľký pokrok, ktorý sa dosiahol,“ konštatoval Trump. Trumpova administratíva v júni poslala približne 4000 vojakov Národnej gardy do Los Angeles, kde prebiehali protesty proti jej imigračnej politike. Los Angeles tak bolo prvým z niekoľkých miest vedených opozičnými demokratmi, kam Trump napriek nesúhlasu miestnych úradov vyslal jednotky Národnej gardy. Ďalšími boli Chicago, Washington, Memphis a Portland.
Sudca nariadil ukončiť nasadenie vojakov v Los Angeles
Federálny sudca nariadil 10. decembra Trumpovej administratíve ukončiť nasadenie vojakov v Los Angeles a vrátiť kontrolu nad vojakmi demokratickému guvernérovi Kalifornie Gavinovi Newsomovi. Jednotky Národnej gardy z Kalifornie boli už 15. decembra stiahnuté z ulíc Los Angeles. Odvolací súd však pozastavil tú časť nariadenia, ktorá vyžadovala, aby sa kontrolu nad Národnou gardou opäť prevzal Newsom. Ten len niekoľko hodín pred stredajším Trumpovým oznámením oznámil, že vláde oficiálne stiahla námietku proti rozhodnutiu federálneho súdu.
Trump začiatkom októbra nariadil presun príslušníkov Národnej gardy z Texasu a Kalifornie do Chicaga a Portlandu, v uliciach týchto miest sa však neobjavili pre námietky súdov. Do minulého týždňa zostalo v oblasti Chicaga aktivovaných približne 300 vojakov Národnej gardy operácií. Sudca v novembri rozhodol, že nasadenie v Portlande je nezákonné a nariadil jeho trvalé zablokovanie. Najvyšší súd USA 23. decembra odmietol umožniť Trumpovi vyslať jednotky Národnej gardy do oblasti Chicaga, aby pomohli pri raziách imigračných úradov.