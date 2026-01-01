Štvrtok1. január 2026, dnes je Nový rok,

Nečakaný krok Trumpa: Nariadil stiahnutie Národnej gardy z Chicaga, Los Angeles a Portlandu

Donald Trump
Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)
TASR

WASHINGTON/LOS ANGELES - Americký prezident Donald Trump v stredu na svojej platforme Truth Social oznámil, že nariadil stiahnutie vojakov Národnej gardy z Chicaga, Los Angeles a Portlandu. Stalo sa tak po tom, čo proti tomuto rozhodnutiu protestovali tamojší demokratickí starostovia a postavili sa proti nemu aj súdy. Informovali o tom svetové agentúry.

„Sťahujeme Národnú gardu z Chicaga, Los Angeles a Portlandu, a to aj napriek tomu, že ZLOČINNOSŤ v týchto mestách sa výrazne znížila LEN vďaka prítomnosti týchto skvelých vlastencov,“ napísal Trump. „Vrátime sa, možno v celkom odlišnej a silnejšej forme, keď kriminalita opäť stúpne – je to len otázka času,“ pokračoval americký prezident. Tieto tri mestá by podľa neho „zmizli“, keby nezasiahla federálna vláda.

„Je ťažké uveriť, že títo demokratickí starostovia a guvernéri, ktorí sú všetci veľmi neschopní, chceli, aby sme sa stiahli, najmä vzhľadom na veľký pokrok, ktorý sa dosiahol,“ konštatoval Trump. Trumpova administratíva v júni poslala približne 4000 vojakov Národnej gardy do Los Angeles, kde prebiehali protesty proti jej imigračnej politike. Los Angeles tak bolo prvým z niekoľkých miest vedených opozičnými demokratmi, kam Trump napriek nesúhlasu miestnych úradov vyslal jednotky Národnej gardy. Ďalšími boli Chicago, Washington, Memphis a Portland.

Sudca nariadil ukončiť nasadenie vojakov v Los Angeles

Federálny sudca nariadil 10. decembra Trumpovej administratíve ukončiť nasadenie vojakov v Los Angeles a vrátiť kontrolu nad vojakmi demokratickému guvernérovi Kalifornie Gavinovi Newsomovi. Jednotky Národnej gardy z Kalifornie boli už 15. decembra stiahnuté z ulíc Los Angeles. Odvolací súd však pozastavil tú časť nariadenia, ktorá vyžadovala, aby sa kontrolu nad Národnou gardou opäť prevzal Newsom. Ten len niekoľko hodín pred stredajším Trumpovým oznámením oznámil, že vláde oficiálne stiahla námietku proti rozhodnutiu federálneho súdu.

Trump začiatkom októbra nariadil presun príslušníkov Národnej gardy z Texasu a Kalifornie do Chicaga a Portlandu, v uliciach týchto miest sa však neobjavili pre námietky súdov. Do minulého týždňa zostalo v oblasti Chicaga aktivovaných približne 300 vojakov Národnej gardy operácií. Sudca v novembri rozhodol, že nasadenie v Portlande je nezákonné a nariadil jeho trvalé zablokovanie. Najvyšší súd USA 23. decembra odmietol umožniť Trumpovi vyslať jednotky Národnej gardy do oblasti Chicaga, aby pomohli pri raziách imigračných úradov.

Donald Trump
Donald Trump vetoval dva zákony! Právo veta využil po prvý raz od návratu do funkcie
Zahraničné
Donald Trump
Donald Trump naďalej zvažuje predaj stíhačiek F-35 Turecku: Izrael je však proti
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Hamas musí byť odzbrojený! Trump dostane od Izraela najvyššie ocenenie
Zahraničné
Telefonát, ktorý Babiš nečakal!
Telefonát, ktorý Babiš nečakal! Trump mu zavolal počas sviatkov: Rokovali o migrácii, Ukrajine i skupine V4
Zahraničné

Marcela Laiferová predpovedá na rok 2026: Po TOMTO dátume si všetci vydýchneme! Pozor na jednu vec
Marcela Laiferová predpovedá na rok 2026: Po TOMTO dátume si všetci vydýchneme! Pozor na jednu vec
Prominenti
Oslavy Silvestra a Nového roka sa v centre začali operným gala Slovenskej filharmónie
Oslavy Silvestra a Nového roka sa v centre začali operným gala Slovenskej filharmónie
Správy
Tomáš Bezdeda šokoval úprimnosťou: Spal som s... Kandráčovi by sa krvi nedorezali!
Tomáš Bezdeda šokoval úprimnosťou: Spal som s... Kandráčovi by sa krvi nedorezali!
Prominenti

Minister zahraničných vecí a
Slovensko vstupuje do roku 2026 ako sebavedomý a rešpektovaný partner, uviedol Blanár
Domáce
Uhádnete prezývky osobností slovenskej
Uhádnete prezývky osobností slovenskej a svetovej politiky? Otestujte sa v našom KVÍZE
Domáce
FOTO Najlepšie VTIPY roka 2025!
Najlepšie VTIPY roka 2025! TOP momenty, kedy sociálne siete vybuchli
Domáce
Prebieha zameriavanie podvodných konštrukcií Kolonádového mosta v Piešťanoch
Prebieha zameriavanie podvodných konštrukcií Kolonádového mosta v Piešťanoch
Piešťany

USA opäť zaútočili na
USA opäť zaútočili na lode podozrivé z pašovania drog: Zabili osem pašerákov
Zahraničné
Laj Čching-te
Taiwanský prezident je odhodlaný neochvejne brániť suverenitu krajiny
Zahraničné
FOTO Európa oslavovala nový rok
Európa oslavovala nový rok 2026 vo veľkom: Niekde boli oslavy búrlivé, noc poznačili aj tragédie
Zahraničné
I Če-mjong
Šéfovia diplomacie Kórey a Číny pripravujú návštevu prezidenta I Če-mjonga
Zahraničné

Celebrity sviatkujú na horách:
Celebrity sviatkujú na horách: SEXI pozdrav moderátorky, Barkolová v plavkách a... Riadny LUXUS!
Domáci prominenti
Simona Ondrušková a Marek
ŤAŽKÝ rok markizáckej moderátorky: Na vysoké pracovné tempo doplatila ZDRAVÍM!
Domáci prominenti
Michéle Mercier
Slávna herečka ako 16-ročná: Spoznáte v tejto žabke sexi Angeliku?
Osobnosti
Tieto osobnosti nás opustili
Statočne bojovali, no smrť bola silnejšia! Tieto osobnosti nás opustili v roku 2025
Domáci prominenti

Veda sa MÝLILA: Kanadskí
Veda sa MÝLILA: Kanadskí vedci objavili prírodný kľúč, ktorý ZMENÍ boj proti rakovine! Budeme mať liek z laboratória?
Zaujímavosti
Zriedkavá diagnóza, o ktorej
Zriedkavá diagnóza, o ktorej sa nehovorí: Muž otvorene prehovoril o MIKROPENISE! Keď dá dole nohavice, ženy ho vysmejú
Zaujímavosti
Bolesť chrbta nemusí byť
Bolesť chrbta nemusí byť vôbec bolesťou chrbta: Pozor na túto komplikáciu!
vysetrenie.sk
FOTO Chcela rozosmiať deti, prišiel
NAJHORŠIA vianočná služba! Mama zaplatila Grincha, aby pobavil deti: Namiesto vankúšovej bitky ZDEVASTOVAL dom
Zaujímavosti

Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Slováci ju už začali
Slováci ju už začali hromadne využívať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Tisícka vtedy a dnes: Urobte si virtuálny nákup a zistite, ako sa za 17 rokov s eurom zmenila naša kúpna sila! (kalkulačka)
Tisícka vtedy a dnes: Urobte si virtuálny nákup a zistite, ako sa za 17 rokov s eurom zmenila naša kúpna sila! (kalkulačka)
Ceny alkoholu v Európe: Kde zaplatíte najviac a kde je pitie výrazne lacnejšie?
Ceny alkoholu v Európe: Kde zaplatíte najviac a kde je pitie výrazne lacnejšie?
5 kvízov, ktoré v roku 2025 pobláznili Slovensko: Trúfnete si na ne?
5 kvízov, ktoré v roku 2025 pobláznili Slovensko: Trúfnete si na ne?
Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!
Zvyšovanie dôchodkov, nové životné minimum či pomoc rodinám: Erik Tomáš avizuje veľké zmeny!

Zabudnite na nudné pohostenie. Takto sa skladá šunka na tie najkrajšie silvestrovské chlebíčky.
Zabudnite na nudné pohostenie. Takto sa skladá šunka na tie najkrajšie silvestrovské chlebíčky.
Tvarohové nátierky, ktoré pripravíte za pár minút. Recepty, s ktorými na Silvestra zabodujete.
Tvarohové nátierky, ktoré pripravíte za pár minút. Recepty, s ktorými na Silvestra zabodujete.
Mini croissantové jednohubky rozžiaria váš silvestrovský stôl
Mini croissantové jednohubky rozžiaria váš silvestrovský stôl
Jednohubky
Zrazená smotana v kapustnici? Triky, s ktorými sa vám to nestane
Zrazená smotana v kapustnici? Triky, s ktorými sa vám to nestane
Rady a tipy

Slovensko na MS padlo so Švajčiarmi: Vo štvrťfinále nastúpime proti najťažšej prekážke
Slovensko na MS padlo so Švajčiarmi: Vo štvrťfinále nastúpime proti najťažšej prekážke
MS v hokeji do 20 rokov
Česko – Lotyšsko: Online prenos zo zápasu MS v hokeji do 20 rokov
Česko – Lotyšsko: Online prenos zo zápasu MS v hokeji do 20 rokov
MS v hokeji do 20 rokov
USA – Švédsko: Online prenos zo šlágra slovenskej skupiny na MS v hokeji do 20 rokov
USA – Švédsko: Online prenos zo šlágra slovenskej skupiny na MS v hokeji do 20 rokov
MS v hokeji do 20 rokov
Nestačí hrať tridsať minút, v závere sme to boli my: Ohlasy po prehre Slovenska so Švajčiarmi
Nestačí hrať tridsať minút, v závere sme to boli my: Ohlasy po prehre Slovenska so Švajčiarmi
MS v hokeji do 20 rokov

TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
TEST: Fiat Grande Panda Hybrid - liek na dnešnú dobu
Klasické testy
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Doprava
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
ZSSK potvrdzuje obnovu 33 vlakov Bageta. Posilnia dopravu v regiónoch
Doprava
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
TEST: Mercedes-AMG A45 S 4Matic+ superšport v praktickej karosérii
Klasické testy

Ako si v roku 2026 udržať kvalitných a spokojných ľudí? Stavte na koncept servant leadership!
Ako si v roku 2026 udržať kvalitných a spokojných ľudí? Stavte na koncept servant leadership!
Pre zamestnávateľov
5 signálov, že vaša kariéra stojí na mieste a ako sa z toho dostať
5 signálov, že vaša kariéra stojí na mieste a ako sa z toho dostať
Motivácia a produktivita
Employer branding v roku 2026: Ako si nastaviť stratégiu, ktorá pritiahne kvalitných kandidátov
Employer branding v roku 2026: Ako si nastaviť stratégiu, ktorá pritiahne kvalitných kandidátov
Pre zamestnávateľov
Microshifting: Nový pracovný trend, ktorý môže zmeniť spôsob, ako pracujeme
Microshifting: Nový pracovný trend, ktorý môže zmeniť spôsob, ako pracujeme
Pracovné prostredie

Kľúčová funkcia Chromu môže ohroziť tvoju bezpečnosť. Stačí jedno prelomené zariadenie a máš problém
Kľúčová funkcia Chromu môže ohroziť tvoju bezpečnosť. Stačí jedno prelomené zariadenie a máš problém
Bezpečnosť
POZOR! SOI upozorňuje na ďalší podvodný e-shop. Zákazníci prichádzajú o peniaze alebo im príde bezcenný tovar
POZOR! SOI upozorňuje na ďalší podvodný e-shop. Zákazníci prichádzajú o peniaze alebo im príde bezcenný tovar
Bezpečnosť
AKTUÁLNE: Nový online podvod z teba môže spraviť drogového kuriéra. Polícia ukázala, ako funguje
AKTUÁLNE: Nový online podvod z teba môže spraviť drogového kuriéra. Polícia ukázala, ako funguje
Bezpečnosť
Ak máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanie
Ak máš Android alebo iPhone, tieto tri aplikácie by ti nemali chýbať v telefóne. Vyčnievajú nad ostatnými a výrazne ti uľahčia každodenné fungovanie
Android

TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Starý kamenný dom prerobili po 70 rokoch. Zvonku stále vidno tradičný vzhľad, no vnútri nájdete nadčasovú domácnosť
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Ako rekonštruovať starý dom? 7 dobrých rád, ktoré by ste mali počuť, kým sa pustíte do prác
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu
Je luxusný, ale mohol by ísť mnohým príkladom! Dal prácu 200 remeselníkom a uctil si dedičstvo, tradície a ľudskú prácu

Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Izbové rastliny
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Ako si vyrobiť podpaľovač, ktorý môžete používať celú vykurovaciu sezónu a ešte na ňom aj ušetríte
Vykurovanie
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Domáci rozmrazovač skiel za pár minút: Funguje lepšie, než čakáte, a vyjde vás pár centov
Údržba a opravy
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Zimné zavlažovanie ihličnanov a mladých stromov – prečo môže viac uškodiť než pomôcť
Záhrada

Horoskop 2026: Veľký ročný horoskop pre všetkých 12 znamení zverokruhu
Horoskop 2026: Veľký ročný horoskop pre všetkých 12 znamení zverokruhu
MIMORIADNY ONLINE Útoky pár
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Útoky pár minút pred Novým rokom: Rusko a Ukrajina sa počas noci opäť navzájom napadli dronmi
Uhádnete prezývky osobností slovenskej
Domáce
Uhádnete prezývky osobností slovenskej a svetovej politiky? Otestujte sa v našom KVÍZE
Najlepšie VTIPY roka 2025!
Domáce
Najlepšie VTIPY roka 2025! TOP momenty, kedy sociálne siete vybuchli
Novoročné zvyklosti v Brazílii
Zahraničné
Novoročné zvyklosti v Európe a vo svete: Čo dodržiavajú Indovia či Japonci? Taliani hazardujú s vlastným zdravím!

