Vojna na Ukrajine môže spôsobiť svetový hladomor: Prekvapivý spôsob, ako sa dá zachrániť pred katastrofou

Situáciu však môžu zachrániť krajiny ako Austrália, ktorá za posledné dva roky zaznamenala rekordnú úrodu 60 miliónov ton obilia. Z tohto dôvodu je dôležitým hráčom v hroziacej globálnej potravinovej kríze, ktorá by mohla do konca roka uviesť stovky miliónov ľudí na celom svete do hladomoru. Predseda združenie farmárov Grain Growers Australia Brett Hosking sa pre Daily Mail vyjadril, že ruská invázia na Ukrajinu spôsobí skôr či neskôr zmätok vo svetovom vývoze pšenice a povinnosťou Austrálie je, aby sa svet vyhol prípadnému hladomoru.

Problémy s pestovaním a exportom

Hosking vyzval federálnu vládu, aby na vyriešenie hroziacej katastrofy zintenzívnila spoluprácu s farmármi. Rusko a Ukrajina produkujú asi jednu tretinu celosvetovej ponuky pšenice. Marec v Európe je obdobím, kedy za normálnych okolností začínajú farmári pracovať na svojich poliach, ale táto jar na Ukrajine sa nesie v znamení obrany pred Putinovými silami, ktoré rozpútali koncom februára mohutnú vojenskú ofenzívu.

"Videl som obrázky farmárov na ich traktoroch, ako sa uprostred bojov pokúšali zasiať úrodu. Bolo to pre mňa doslova srdcervúce. Poľnohospodári musia pri pestovaní úrody pracovať nepretržite. Pracujeme neskoro v noci. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme počas priaznivého počasia dokázali zasiať toho čo najviac. Ukrajinskí farmári ale nemôžu jazdiť po zotmení, pretože sa obávajú, že svetlá upútajú pozornosť ruských vojakov," povedal Hosking.

Nie je preto jasné, koľko pšenice bude možné na Ukrajine zozbierať koncom tohto roka, ak sa vôbec počas bojov a presúvania vojenskej techniky cez polia niečo urodí. Navyše, sankcie uvalené na Rusko od Západu spôsobili, že najväčšia krajina sveta môže vyvážať svoje obilie len do hŕstky štátov, ktoré ešte neodsúdili Putinovu inváziu. "Aj keď Rusi dokážu vypestovať dostatok potravín, majú obrovské problémy dostať obilie z krajiny. Ich prístavy sú blokované. Obilie sa teda snažia prepravovať kamiónmi, no očividne to nemá taký efekt ako doprava po mori," pokračuje Hosking.

Austrália môže podať pomocnú ruku

Naproti tomu austrálski farmári zaznamenali už druhý rok po sebe o 20 percent vyššiu produkciu získanej úrody. Za toto obdobie dokázali vypestovať 60 miliónov ton obilia. "Austrália rozhodne zohráva významnú úlohu pri dopĺňaní svetových zásob obilia," skonštatoval predseda Grain Growers Australia. "Sme veľkým vývozcom pšenice, takže máme príležitosť a dokonca povinnosť zabezpečiť, aby krajiny, ktoré potrebujú obilie, k nemu mali aj prístup. Vláda má teraz príležitosť zintenzívniť a investovať do našej cestnej, železničnej a lodnej infraštruktúry. Takýmto spôsobom by sme mohli zabezpečiť oveľa rýchlejšiu prepravu obilia po celom svete."

Odkedy Rusko napadlo Ukrajinu, svetová cena pšenice sa takmer zdvojnásobila. V súčasnosti sa pohybuje na úrovni 376,5 dolára za tonu. Ostatné potraviny ako sója, kukurica alebo ovos tiež výrazne zdraželi. "Čoraz vyššia cena obilia na svetovom trhu môže spôsobiť, že sa nakoniec stane nedostupnou pre mnohé štáty. Disponujeme však dostatočnými zásobami pšenice. Milióny ľudí po celom svete tak nemusia ostať o hlade," vyjadril sa Brett na záver.