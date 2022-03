Vojna na Ukrajine ich vyhnala z domovov: Utečeneckú krízu krajiny samé nezvládnu! Jasné slová analytikov

BRATISLAVA/KYJEV – Dnes je to presne mesiac od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu a za ten čas sa toho udialo mnoho. Mnoho miest je zničených a zbombardovaných, čoraz viac Ukrajincov uteká pred vojnou buď na západ krajiny, alebo do bezpečia Európskej únie. Niekoľko kôl mierových rokovaní neprinieslo požadovaný výsledok a nateraz nie je známe, kedy by sa vojna mohla skončiť. Dátoví analytici sa však pozreli na prax utečeneckej krízy.

Presne mesiac. Taký čas ubehol od invázie Ruska na Ukrajinu a začatia vojny, ktorú vyprovokovala ruská agresia. Za ten čas sa rozhodlo opustiť svoje domovy a krajinu takmer tri a pol milióna ľudí. Tí sa rozhodli ísť do bezpečia západných krajín, napríklad do Nemecka, Česka, Poľska, Maďarska, ale aj na Slovensko. Dátoví analytici sa však teraz pozreli na to, aké množstvo obyvateľov danej krajiny pripadá na jedného utečenca.

Archívne VIDEO Utečenci vo veľkom unikajú z Ukrajiny aj smerom na hranice s Poľskom, kolóna áut je veľmi dlhá

Napríklad, do dnešného dňa prišlo do susedného Poľska 2,14 milióna utečencov. Populácia Poľska je 37,76 milióna obyvateľov, čiže na 18 obyvateľov Poľska pripadá jeden ukrajinský utečenec. Do Česka, v ktorom žije 10,74 milióna obyvateľov, prišlo do dnešného dňa 270-tisíc utečencov. Ak to porovnáme s populáciou krajiny, tak na 40 Čechov pripadá jeden utečenec. Do Maďarska od začiatku invázie na Ukrajinu utieklo vyše 324-tisíc utečencov, pričom v Maďarsku žije 9,62 milióna ľudí. To znamená, že na 30 obyvateľov pripadá jeden utečenec.

A čo Rusko?

Do Rumunska prišlo od začiatku vojny 555-tisíc utečencov a na vyše 19-miliónovú krajinu tak na 34 obyvateľov pripadá 1 utečenec, do Moldavska vyše 371-tisíc utečencov, pričom v krajine žijú vyše 4 milióny Moldavcov. A na Slovensko do dnešného dňa prišlo 256-tisíc utečencov, pričom na Slovensku žije 5,46 milióna obyvateľov. Summa summarum tak na 21 obyvateľov pripadá 1 utečenec. Pre zaujímavosť – podľa analytikov do dnešného dňa odišlo do Ruska zhruba 200-tisíc Ukrajincov a do Bieloruska rádovo tisícky.

Galéria fotiek (3) Zdroj: FB / Dáta bez pátosu

Dátoví analytici však dvíhajú varovný prst. Totižto, pred vojnou žilo na Ukrajine 43,29 milióna obyvateľov. „Odpočítajme Krym s 2,2 miliónmi. Odpočítajme Doneck/Luhansk s 3,6 miliónmi a už v Európe pred vojnou emigrovaných 3 mil. Ukrajincov. Dostaneme netto: 36 miliónov, ktorí na Ukrajine boli pred vojnou. Z 36 miliónov už prišlo do EÚ 10% obyvateľov Ukrajiny. Za 4 týždne,“ upozornili analytici z Dáta bez pátosu. Ako dodali, ide prevažne o ženy a deti a v prípade, ak ich muži prežijú, pridajú sa k nim na útek. Celkovo by tak k dnešnému dňu mohli z krajiny pred vojnou utiecť až 4 milióny Ukrajincov.

„A prečo by to nemalo byť 10-15-20 miliónov? Zlepší sa počasie a ak sa vojna presunie aj na západnú Ukrajinu, počty narastú. Krajiny v nárazníkovej zóne to nezvládnu sami. Potrebujú masívnu pomoc EÚ: ľudské, materiálne a finančné zdroje. Veľa a hneď. Ako pri kovide. Ale tu a teraz a fakt zachraňujeme aj deti a ich rodičov. A vakcína nebude, treba inú injekciu,“ uzavreli.