Pracovník KORONA infolinky zanechal chorému mužovi odkaz: Keď si ho vypočul, ostal znechutený

BASILDON - Zamestnanec telefonickej služby TEST and Trace rezignoval po tom, čo pacient s Covidom dostal hlasovú správu so sexuálnymi zvukmi v pozadí. Zobudil sa ráno, keď ešte spal, pretože sa vôbec necítil dobre.

William Ryan (33) tvrdí, že počul dvoch ľudí, ako sa rozprávajú a potom spolu majú sex, na nahrávke, ktorý mu na záznamníku nechal vládny koronavírusový testovací tím. Myslel si, že je to nesprávne číslo, ale keď mu o týždeň neskôr zavolali z toho istého čísla, podal oficiálnu sťažnosť, píše The Sun. "Zavolali mi pomerne skoro ráno, ja som ale stále spal, keďže som bol chorý. Potom som sa zobudil na hlasovú správu z čísla, ktoré som nepoznal. Bolo to, akoby sa niekto dobre bavil," opísal hovor.

Agentúra pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva, ktorá službu prevádzkuje, začala vo veci vyšetrovanie. Tento týždeň informovala, že pracovník, ktorý je za incident zodpovedný, dal výpoveď. Agentúra uzatvára zmluvy s externými spoločnosťami, aby prevádzkovali službu vybavovania hovorov NHS Test and Trace, a "vždy očakáva vysoké štandardy všetkých zmluvných zamestnancov".

Ryan z Basildonu v grófstve Essex sa vyjadril, že zanechaná správa ho ho šokovala. "Musel som si to vypočuť trikrát alebo štyrikrát a poslal som to niekoľkým ľuďom. "Všetci povedali: 'Áno, určite, je to presne to, čo hovoríte'," dodal.