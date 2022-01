Hororový záver sexu: Žena milencovi omylom vstrekla do penisu... FOTO len pre silné povahy

Nemenovaný 45-ročný muž si do močovej trubice bežne vkladal rôzne predmety ako pomôcku pri erektilnej dysfunkcii. Jeho partnerka prišla časom s ešte divokejším a hlúpejším nápadom, ako pomôcť partnerovi s erekciou, keď mu vložila do penisu hadičku pripevnenú na plechovke izolačnej peny. V jednej chvíli ale neúmyselne stlačili tlačidlo a časť obsahu plechovky skončila v močovej rúre. Podľa Urology Case Reports vyhľadal Američan lekára až po troch týždňoch, keďže jeho bolesti neutíchali a mal aj problémy s močením. CT vyšetrenie odhalilo, že v jeho močovom mechúre sa nachádza stuhnutá montážna pena s rozmermi 10,7 cm x 4,3 cm x 6 cm.

