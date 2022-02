Študentka (18) je alergická na sex: Pri tejto intímnej aktivite jej dočasne ochrnula tvár!

Chloe Loweryová z Longmontu v Colorade je alergická na ľudské semeno. Ide o zriedkavú alergickú reakciu na proteíny nachádzajúce sa vo väčšine mužských spermií. Pri kontakte s ejakulátorm sa objavia fyzické reakcie vrátane pocitu pálenia a začervenania. Keď sa semeno dostane do kontaktu s jej tvárovými svalmi, napríklad pri orálnom sexe, spôsobí to znecitlivenie, ovisnutie a dočasné ochrnutie tváre. Tento stav je schopná zvládnuť používaním kondómov a opatrnosťou pri sexuálnych praktikách, píše The New York Post.

"V podstate som alergická na sex," uviedla študentka anglického jazyka. Zistila to až pri treťom pohlavnom styku, keď sa ejakulát dostal do kontaktu s jej kožou, ktorá hneď očervenela. Počas orálu sa jej semeno dostalo do úst, čo spôsobilo dočasné ochrnutie tváre. Chloe to prirovnala k Bellovej obrne. "Bála som sa, že to bude natrvalo, ale pomaly sa mi vracal cit do tváre, takže som bola v poriadku. Odvtedy som sa tomu ale z dobrého dôvodu vyhýbala."

Dievčina mala podozrenie, že išlo o alergickú reakciu, navštívila preto lekára, ktorý jej domnienky potvrdil. Chloe prezradila, že mala aj vaginálnu reakciu. Namiesto znecitlivenia však cítila pálenie, akoby mala veľký zápal. Absolvovala vyšetrenie na pohlavné choroby, to bolo negatívne. Vďaka tomu zistila, že skutočne trpí nezvyčajnou alergiou. "Zakaždým, keď sa do mňa dostane ejakulát, stane sa to. Dokonca aj najmenšia trocha alebo preejakulát," vysvetlila.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Závažnosť vedľajších účinkov sa líši v závislosti od množstva spermií, s ktorými bola v kontakte. Môžu trvať od pätnástich minút do hodiny. Vážnejším reakciám sa dokáže vyhnúť vďaka používaniu prezervatívov. Svojim partnerom ale musí vždy dopredu o svojej alergii povedať, aby vedeli, že niektoré veci počas sexu robiť nemôže. Podľa Loweryovej je tento typ alergie bežnejší, ako by ľudia možno čakali. "Myslím si, že si to ľudia mýlia s inými vecami alebo majú menej závažných reakcií ako ja," uviedla. Podľa nej sa o tomto druhu alergie nehovorí, preto sú ľudia po tom, ako sa o nej dozvedia, poväčšine veľmi zvedaví.