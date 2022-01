Nečakané odhalenie expertov: Infarkt počas sexu nie je žiadny mýtus a deje sa aj u mladých!

LONDÝN - Nová štúdia publikovaná v časopise JAMA Cardiology naznačila, že ľudia mladší, než experti očakávali, niekedy zomierajú na infarkt počas sexu alebo bezprostredne po ňom. Ľudia v strednom veku so srdcovými ochoreniami zase môžu mať obavy z rizika náhlej smrti počas pohlavného styku. To odporuje zisteniam predchádzajúcich výskumov.

Náhla srdcová smrť (SCD) je diagnostikovaná, keď osoba zomrie do dvanástich hodín bez akýchkoľvek predchádzajúcich zdravotných komplikácií. Po analýze 6847 prípadov SCD, ktoré boli v rokoch 1994 až 2020 postúpené na oddelenie srdcovej patológie v Londýne, autori štúdie zo St George's University zistili, že sedemnásť sa vyskytlo do jednej hodiny po pohlavnom styku. To predstavuje 0,2 percenta všetkých prípadov. Jedenásti z nich boli muži, ich priemerný vek bol 38 rokov.

Toto zistenie je obzvlášť zaujímavé, pretože je v rozpore s výsledkami predchádzajúcich výskumov. Tie naznačujú, že prakticky všetky smrteľné sexuálne epizódy zahŕňajú mužov starších ako 40 až 60 rokov. Napríklad veľká štúdia 32 000 súdnych pitiev počas troch desaťročí v Nemecku identifikovala 68 prípadov úmrtí podľa pohlavia, pričom všetky okrem piatich zahŕňali mužov s priemerným vekom 59 rokov.

Autori nového výskumu vysvetľujú, že mladší ľudia so srdcovými problémami by si mali byť vedomí nebezpečenstva spojeného so sexom, ktorý spúšťa prudký nárast katecholamínových neurotransmiterov, ako je dopamín a adrenalín. Náhly nárast týchto excitačných hormónov môže potenciálne spôsobiť srdcové komplikácie u zraniteľných jedincov. Zo spomínaných sedemnástich ľudí, ktorí pri sexe umreli, malo deväť štrukturálne normálne srdce, a preto im bol diagnostikovaný syndróm náhlej arytmickej smrti. Ďalší dvaja utrpeli disekciu aorty, ku ktorej dochádza, keď krv prúdi cez trhlinu v aorte, čo spôsobuje rozštiepenie vnútorných vrstiev cievy.

Výsledky štúdie naznačujú, že ženy tvoria vyšší podiel úmrtí spôsobených sexom, než experti pôvodne predpokladali. Podľa nich to odrážať skutočnosť, že priemerný vek ich študijnej kohorty bol nižší ako v predchádzajúcich výskumoch, a preto zahŕňa menej starších mužov, ktorí sú vo všeobecnosti náchylnejší na srdcové choroby. Inými slovami, môže sa stať, že muži s pribúdajúcim vekom zomrú pri milovaní častejšie, preto medzi staršími kohortami prevládajú muži. Vedci napokon dospeli k záveru, že "Ich odhalenia poskytujú isté ubezpečenie, že sexuálna aktivita je u pacientov so srdcovým ochorením relatívne bezpečná, najmä u mladších jedincov mladších ako päťdesiat 50 rokov".