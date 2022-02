FOTO Žena bola do svojich 32 rokov panna: Krutý dôvod, prečo nemohla sexovať

WESLEY CHAPEL - Žena, ktorá prišla o panenstvo vo veku 32 rokov po vyliečení sa zo vzácneho ochorenia, sa konečne dočkala vysnívaného bábätka. Zúfalo sa pokúšala o sex niekoľko rokov, jej bývalí partneri ale tvrdili, že to bolo ako narážať do tehlovej steny. Dnes podporuje ženy s rovnakým ochorením.

Tridsaťosemročnú Karen Buonovú z Wesley Chapel n Floride po väčšinu života trápil vaginizmus - bolestivé ochorenie, ktoré spôsobuje nedobrovoľné stiahnutie svalov vaginálnej steny, čo znamená, že si nikdy nebola schopná zaviesť tampón ani mať sex. O panenstvo prišla až vo veku 32 rokov, keď sa z vaginizmu vyliečila. V súčasnosti so svojím 41-ročným manželom Joeom Johnsonom vedie plnohodnotný sexuálny život.

Galéria fotiek (4) Zdroj: profimedia.sk

Ten najväčší sen manželov sa splnil po tom, ako privítali na svet "zázračné dieťa" Matthewa, ktorý má teraz tri mesiace. "Mať Matthewa bol splnený sen. Nikdy som si nemyslela, že to bude možné, ale je to tu, som veľmi vďačná. Odmalička som chcela byť mamou. Keď som si uvedomila, že je tu problém (vaginizmus), bála som sa, že sa môj sen nikdy nestane realitou," vysvetlila. Ich snaha o dieťa trvala veľmi dlho, Karen sa však odmietala vzdať. "Po strate panenstva sme sa hneď začali snažiť o dieťa. Ani po niekoľkých rokoch sme ale nemali šťastie, tak sme išli k lekárovi na vyšetrenie. Zatiaľ čo s mojím manželom alebo so mnou nebolo nič, náš vek zohral obrovský faktor. Tým, že som o niečo staršia, bolo pre mňa ťažšie otehotnieť," uviedla. Rozhodli sa preto, že nebudú strácať čas a Karen podstúpi umelé oplodnenie. Prvý pokus sa nepodaril, no ten druhý už bol úspešný a Američanka otehotnela.

Galéria fotiek (4) Zdroj: profimedia.sk

Ako mladá si prešla mnohými nepríjemnosťami, ktoré zapríčinil vaginizmus. Bezradne sa pokúšala o sex s niekoľkými partnermi, no všetci skonštatovali, že je to "ako naraziť do tehlovej steny". Po mnohonásobnom neúspechu Karen rezignovala a viac sa o intímne zblíženie s mužom nepokúšala. Klamala svojim ďalším partnerom a tvrdila, že so sexom chce počkať až do svadby. V skutočnosti však zúfalo chcela prísť o panenstvo. Až keď mala 31 rokov, bol jej diagnostikovaný vaginizmus. Podarilo sa jej však nájsť špecialistu a po štyroch mesiacoch intenzívnej fyzickej terapie sa úplne vyliečila. Prvý intímny pomer prišiel až po tridsiatke. "Bol to jeden z najlepších dní v mojom živote. Bola som taká šťastná, že som konečne prišla o panenstvo a mala som sex s mužom, ktorého milujem. Vôbec to nebolo romantické, ale pre mňa to znamenalo celý svet."

Galéria fotiek (4) Zdroj: profimedia.sk

Malý Matthew prišiel na svet neplánovaným cisárskym rezom v novembri 2021 po 24-hodinovom pôrode. Buonová v súčasnosti pomáha zvyšovať povedomie o vaginizme, aby pomohla iným ženám, ktoré prežívajú to, čo ona. "Sledovať, ako Matthew každý deň rastie, je úžasný zážitok a nevedela som, že môžem takto milovať. Ešte nevie ani rozprávať, no napriek tomu nás rozosmieva každý deň, takže sa neviem dočkať, čo príde," dodala.