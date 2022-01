Nechutné odhalenie: Učiteľ matematiky spával so svojou študentkou (18), sex dopisovanie cez školský web!

Odhalenie nevery vždy sprevádzajú výbuchy emócií, hnevu a sklamania. Inak to nebolo ani v prípade Kim Smythovej (32), ktorá našla v telefóne svojho partnera Rossa Spittala (31) nahé fotografie jeho osemnásťročnej študentky, píše britský Daily Mail. Učiteľ ju vraj prosil, aby nekontaktovala školu ani políciu. Žena vraj našla viac ako 800 e-mailov, ktoré si dvojica vymenila na školskom vzdelávacom webe Glow. Rozzúrená Smythová poslala fotky priamo policajtom.

Pomer sa začal v roku 2019, súd o ňom začal pojednávať minulý týždeň. Smythová na ňom uviedla, že sa so študentkou prvýkrát osobne stretla, keď ju do skupiny priviedol Ross. "Keď som sa spýtala, či má niekto nejaké otázky, slečna zdvihla ruku a spýtala sa: "To je tá druhá žena?" Pomyslela som si, že tá je ale sebavedomá." Kim vraj vedela, že Ross sa študentke páči, ale brala to iba ako vtip. Aféra prekvapila aj ostatných študentov. "Raz v sobotu okolo druhej sme spolu sedeli a on sa stále pozeral do telefónu. Posielal jej správu cez Glow. Považovala som to za veľmi zvláštne," pokračuje Smythová. Ešte v ten deň objavila zopár e-mailov, ktoré si jej partner vymenil s tínedžerkou, pričom z konverzácie vyplynulo, že si plánujú stretnutie. V jednom zas objavila odkaz: "Kim je v práci, môžeš prísť." E-maily boli plné extrémne veľkého množstva sexuálneho obsahu.

Riaditeľka školy Susanne Youngová (50) uviedla, že po prepuknutí incidentu sa jej Ross priznal, že ju sklamal. Učiteľ medzičasom zo školy odišiel a údajne naďalej udržuje vzťah so svojou teraz už bývalou študentkou. Spittal sa má 7. februára postaviť pred školskú radu, kde sa bude snažiť obhájiť, aby mohol zostať v registri učiteľov.