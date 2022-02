Sťahovanie ruskej armády z hraníc je klamstvo! Estónska tajná služba zverejnila nový dátum útoku

archívne video

Nie sťahovanie jednotiek, ale presný opak

Rusko podľa estónskej tajnej služby pokračuje v presune vojenských jednotiek k hraniciam s Ukrajinou a pravdepodobne spustí obmedzený vojenský úder voči krajine. Uviedol to v stredu generálny riaditeľ Estónskej zahraničnej spravodajskej služby (EFIS) Mikk Marran. Informácie pochádzajú od agentúry Reuters. Ide tak o presný opak toho, čo sa v týchto rozprávalo o sťahovaní ruských jednotiek z ukrajinsko-ruských hraníc.

Hovorí sa už o druhej polovici februára

European truth zároveň zverejnila na svojej webovej stránke stanovisko, že Rusko bude pripravené spustiť rozsiahlu vojenskú operáciu proti Ukrajine v druhej polovici februára. "Podľa našich odhadov sú ruské ozbrojené sily pripravené začať rozsiahlu vojenskú operáciu proti Ukrajine v druhej polovici februára. Po dosiahnutí vojenskej pripravenosti je na spustenie operácie potrebné len politické rozhodnutie," uvádza sa vo vyhlásení.

Priamu hrozbu pre NATO neočakávajú

Rozviedka očakáva, že vojna na Ukrajine nepredstavuje priamu vojenskú hrozbu pre Estónsko alebo NATO, ale politický a vojenský tlak Ruska na pobaltské štáty sa môže z dlhodobého hľadiska zvýšiť, ak Rusko dosiahne diplomatický a/alebo vojenský úspech na Ukrajine.

"Aj keď sa ruskému vedeniu podarí presvedčiť ho, aby sa zdržalo vojenskej agresie, Estónsko a ďalšie západné krajiny musia byť pripravené na pokračujúci vojenský tlak zo strany Ruska – priame hrozby vojnou sa za posledný rok stali neoddeliteľnou súčasťou Putinovej zahraničnej politiky,“ uvedené vyhlásenie.

V prípade útoku príde na rad bombardovanie a obsadenie územia

Šéf estónskej rozviedky uviedol, že prípadný ruský atak voči Ukrajine by pravdepodobne zahŕňal raketové bombardovanie a obsadenie "kľúčového územia" s tým, že ruská armáda by sa nepokúšala obsadiť veľké ukrajinské mestá. "Domnievame sa, že (Rusi) by sa vyhli mestám s veľkým počtom obyvateľov, pretože na kontrolu týchto oblastí je potrebných veľa vojakov," povedal počas brífingu pre médiá Marran.

Ďalším možným scenárom vývoja situácie by podľa EFIS mohli byť zosilnené boje zo strany dvoch odštiepeneckých regiónov na východe Ukrajiny, ktoré sú podporované Ruskom. "Takáto eskalácia je veľmi pravdepodobná," povedal Marran a varoval, že "ak bude Rusko na Ukrajine úspešné, povzbudí ho to, aby v nadchádzajúcich rokoch zvýšilo tlak na Pobaltie". Podľa šéfa estónskej rozviedky sa "hrozba vojny stala hlavným politickým nástrojom" ruského prezidenta Vladimira Putina.

Desať bojových skupín sa blíži k hraniciam

Estónska rozviedka podľa neho eviduje desať ruských bojových skupín, ktoré sa približujú k ukrajinským hraniciam. Tie sa zrejme pripoja k zhruba 100 bojovým skupinám, ktoré majú celkovo asi 170.000 vojakov. Tieto počty zahŕňajú vojakov nasadených v regiónoch okolo Ukrajiny, ale aj vojakov v Bielorusku, ktorých Rusko vyslalo na vojenské cvičenie pri ukrajinských hraniciach.

Rusko popiera, že plánuje inváziu na Ukrajinu, a v utorok oznámilo, že niektoré jednotky z pohraničných oblastí sa už stiahli. Západné krajiny aj Ukrajina však tvrdia, že neexistujú dôkazy o tom, že Kremeľ vojská reálne sťahuje.

Američania neveria správam o stiahnutí vojsk z hraníc

Biely dom navyše v týchto dňoch neverí informáciám z Kremľa o stiahnutí časti vojakov z ukrajinských hraníc. Podľa nich Rusko naďalej zvyšuje počet svojich vojakov pozdĺž ukrajinskej hranice. "Máme potvrdené, že v posledných dňoch Rusko zvýšilo počet svojich vojakov pozdĺž ukrajinskej hranice o sedemtisíc vojakov," povedal Reuters vysoký predstaviteľ americkej administratívy.

Americký prezident Joe Biden počas prejavu k národu o situácii v Rusku a na Ukrajine

