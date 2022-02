VIDEO Prezidentom Nemecka zostáva favorit volieb Frank-Walter Steinmeier

Prezidenta v Nemecku volí osobitný orgán, Spolkové zhromaždenie, ktoré je zložené z členov Spolkového snemu a nemeckých občanov s pasívnym volebným právom, ktorých volia jednotlivé krajinské snemy.

Steinmeier mal troch protikandidátov, ktorí nemali výrazné šance na zvolenie, uviedla DPA. Strana Ľavica nominovala lekára Gerharda Traberta. Slobodní voliči (FW) si za prezidentskú kandidátku vybrali astrofyzičku Stefanie Gebauerovú a krajne pravicová strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) nominovala do boja o prezidentské kreslo člena konzervatívnej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) ekonóma Maxa Otteho. Vedenie CDU Otteho v reakcii na tento krok v utorok vyzvalo, aby zo strany vystúpil, inak bude vylúčený.

Galéria fotiek (5) Znovuzvolený Frank-Walter Steinmeier

Zdroj: SITA/AP Photo/Michael Sohn, Pool

Jeho matka patrila medzi nemeckých utečencov

Frank-Walter Steinmeier sa narodil 5. januára 1956 v meste Detmold ležiacom v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko do rodiny tesára. Jeho matka patrila medzi nemeckých utečencov vysídlených zo západného Poľska. Po skončení gymnázia v Blombergu, absolvoval dvojročnú vojenskú službu a následne študoval od roku 1976 právo a od roku 1980 politológiu na univerzite Justusa Liebiga v Giessene. Do radov Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) vstúpil v roku 1975.

Po získaní titulu doktora práv (Dr. jur.) začal v roku 1991 pracovať v dolnosaskej štátnej kancelárii v Hannoveri, pričom sa venoval oblasti mediálneho práva a mediálnej politiky. O dva roky neskôr sa stal vedúcim kancelárie vtedajšieho premiéra Dolného Saska Gerharda Schrödera a v roku 1994 vedúcim oddelenia koordinácie a plánovania rezortov. Od roku 1996 viedol dolnosaskú štátnu kanceláriu, od januára 1997 vo funkcii štátneho tajomníka.

Potom, keď sociálny demokrat Gerhard Schröder zasadol v októbri 1998 do kresla spolkového kancelára, stal sa Frank-Walter Steinmeier štátnym tajomníkom v Úrade spolkového kancelára, v roku 1999 aj šéfom tohto úradu. V novembri 2005 sa postavil v kabinete kresťanskej demokratky Angely Merkelovej prvýkrát na čelo nemeckej diplomacie, od roku 2007 aj ako vicekancelár. Zotrval v ňom do októbra 2009. Druhýkrát pôsobil na poste nemeckého ministra zahraničných vecí od decembra 2013 až do januára 2017. Medzi tým bol v rokoch 2009 až 2013 členom Spolkového snemu, keď v Bundestagu viedol poslaneckú frakciu SPD.

V novembri 2016 oficiálne zverejnil svoju kandidatúru za koalíciu SPD a CDU/CSU na post hlavy štátu. Spolkové zhromaždenie zvolilo Franka-Waltera Steinmeiera za v poradí 12. prezidenta Nemecka 12. februára 2017. Už v prvom kole získal potrebnú väčšinu 931 hlasov z celkového počtu 1239 platných hlasov. Oficiálne bol do úradu menovaný 19. marca 2017, v ktorom nahradil Joachima Gaucka. Prezidentský post po piatich rokoch - 13. februára 2022 - obhájil.

V septembri 2021 bol nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier na dvojdňovej oficiálnej návšteve Slovenska. Frank-Walter Steinmeier je od roku 1995 ženatý s Elke Büdenbenderovou, s ktorou sa zoznámil ešte počas vysokoškolských štúdií. Spolu majú jednu dcéru.