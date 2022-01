VIDEO Pasažier sa predral do kokpitu v lietadle a... Neuveríte, čo tam urobil ešte pred letom!

Let spoločnosti American Airlines bol v utorok prerušený po tom, ako sa jeden z cestujúcich predral k pilotom až do kokpitu, píše NBC News. K incidentu došlo v čase nástupu na let 488 z medzinárodného letiska Ramona Villeda Moralesa v honduraskom San Pedro do Miami.

Aerolinky uviedli, že kokpit Boeingu 737-800 bol otvorený, keď doň vstúpila neznáma osoba, ktorá sa následne vyklonila z bočného okna a začala mávať. Personál muža stihol zadržať a následne bol orgánmi činnými v trestnom konaní vzatý do väzby. "Tlieskame našej skvelej posádke za ich profesionálne nasadenie a zvládnutie tejto ťažkej situácie, ktorú sa im podarilo dostať pod kontrolu," uviedla American Airlines.

Pasažieri napokon vzlietli do vzduchu v inom lietadle až po niekoľkom hodinách. Lety American Airlines medzi Hondurasom a Miami premávajú každý deň. Doteraz nie je zrejmé, či išlo o úmyselné prerušenie letu, alebo bol podivný pasažier len mierne podgurážený a chcel si vychutnať panorámu z inej perspektívy.