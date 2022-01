Kuriózna súťaž v Taliansku: Našli najväčšiu lietajúcu rodinu! Naplnili celú palubu, TOTO je odmena

Aerolinky Wizz Air spustili reklamu nazvanú "Lietajúci rodina" v decembri a ľuďom dali desať dní na to, aby sa prihlásili, ak dokážu presvedčiť 170 známych ľudí k víkendovému leteckému výletu.

Do súťaže sa zapojilo vyše 3500 ľudí

"S výsledkom sme veľmi spokojní, reklama bola od prvých chvíľ veľmi populárna. Veľká vďaka patrí talianskym rodinám, ktoré sa s našou výzvou popasovali," povedal hovorca Wizz Air András Radó. Podľa neho sa do súťaže zapojilo vyše 3500 ľudí, len dvom rodinám sa ale podarilo zaplniť všetkých 170 sedadiel.

Vyhrali trojdňovú dovolenku na gréckom ostrove Korfu

"Až do samého konca som neverila tomu, že by som mohla zvíťaziť. Som fanúšička súťaží a niekoľko som ich už v minulosti vyhrala. Zvolala som pár ľudí, rozoslala pozvánky a všetkých prosila, aby presvedčili svojich príbuzných a prihlásili sa. To isté urobil môj 21-ročný syn a keď mi posledný človek hlásil, že už sa do lietadla nedostane, pretože je plné, povedala som si: 'Tak som to zvládla'," popísala Donaleková. Jej skupinu preto teraz čaká trojdňový pobyt v hoteli na gréckom ostrove Korfu, kam poletí plne obsadeným lietadlom.