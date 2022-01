Obnovené boje na hraniciach: Arménsko aj Azerbajdžan hlásia mŕtvych

Z obnovenia bojov sa obe znepriatelené krajiny južného Kaukazu obviňujú navzájom. Do utorňajšieho večera bola situácia podľa arménskych zdrojov "relatívne stabilná". Arménsko a Azerbajdžan vedú desaťročia trvajúci spor o separatistický región Náhorný Karabach. Od krátkej vojny o tento sporný región, ku ktorej došlo na jeseň 2020 a Azerbajdžan počas nej obsadil veľké časti tohto územia, sa na hraniciach opakovane odohrávajú ozbrojené zrážky. Na krehké prímerie dohliadajú ruské mierové jednotky.

Azerbaijan and Armenia reported clashes on their volatile border that killed one Azerbaijani soldier and two Armenian troops https://t.co/tqD0JSPVsP