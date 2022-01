KORONAVÍRUS Moderna vyvíja posilňujúcu dávku proti omikronu, hotová by mala byť na jeseň

Ilustračné foto

NEW YORK - Posilňovacia dávka vakcíny od farmaceutickej spoločnosti Moderna, zameraná na nový koronavírusový variant omikron, by mohla byť hotová a dostupná pre ľudí na jeseň tohto roku. V televíznej relácii americkej televízie CNBC to v pondelok povedal generálny riaditeľ Moderny Stéphane Bancel.