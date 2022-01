Šéf Moderny: Toto nás zrejme čaká na jeseň 2022! Experti varujú, nemôžeme si to dovoliť

archívne video

Toto vyhlásenie prichádza niekoľko dní po tom, čo Izrael schválil podávanie druhej "booster" a celkovo štvrtej dávky vakcíny od spoločností Pfizer a BioNTech osobám s oslabenou imunitou. Rovnaký krok vo štvrtok oznámila vláda Čile, ktorá chce od 7. januára sprístupniť štvrtú dávku všetkým obyvateľom od 55 rokov. Predbežná štúdia z Izraela zistila, že štvrtá dávka vakcíny viedla za týždeň od podania k päťnásobnému navýšeniu hladiny protilátok.

"Stále sa domnievame, že na jeseň 2022 a ďalej do budúcna budeme potrebovať boostery," uviedol výkonný riaditeľ Moderny Bancel. Jeho spoločnosť tiež údajne pracuje na vakcíne prispôsobenej koronavírusovému variantu omikron, tá však s najväčšou pravdepodobnosťou nebude v najbližších dvoch mesiacoch dostupná. Reuters pripomína, že opakované očkovanie je pre Modernu výhodné a že firma nedávno pre tento rok avizovala potenciálne tržby z posilňujúcich dávok v USA vo výške dvoch miliárd dolárov.

Niektorí experti v súvislosti s podávaním druhých posilňujúcich dávok nabádajú na opatrný prístup. "Nemôžeme všetkých očkovať každých štyri až šesť mesiacov. Nie je to udržateľné a nemôžeme si to dovoliť," povedal denníku The Daily Telegraph šéf výskumu vakcín na Oxfordskej univerzite Andrew Pollard. Riaditeľ medicíny vo firme Pfizer Paul Burton zas minulý mesiac uviedol, že je potrebné ešte niekoľko mesiacov počkať so závermi ohľadom toho, kedy a či vôbec budú štvrté dávky potrebné.