OMIKRON spôsobil v Británii totálny kolaps: Sanitári chcú od ľudí s infarktom, aby si zavolali radšej taxík!

LONDÝN - Koronavírus útočí na svet ešte tvrdšie, ako to bolo na začiatku pandémie. Môžu za to jeho nové, infekčnejšie varianty. Napríklad omikron spôsobil v mnohých krajinách chaos. Nemocnice sú preplnené a neprijímajú už ďalších pacientov. Takýto stav zaznamenávajú aj tie v Británii, kedy zdravotníci dokonca prosia ľudí, aby sa na pohotovosť odviezli radšej taxíkom.

V dôsledku rastúceho počtu hospitalizácií a nedostatku personálu vyhlásilo dvanásť nemocníc v Londýne kritický stav. Zdravotný systém v britskej metropole funguje z posledných síl. Situácia je tak vážna, že sanitári dokonca žiadajú ľudí, ktorí majú podozrenie na infarkt, aby si objednali taxík, uvádza portál The Guardian. Ten totiž príde v momentálnej kritickej situácii rýchlejšie ako sanitka.

Zdroj: thinkstock.com

Omikron mieri z Londýna smerom na sever, kde sa už jednotlivé mestá pripravujú na ďalšiu vlnu. Ak sa odohrá podobný scenár ako v hlavnom meste, môžu očakávať preplnené nemocnice. Spojené kráľovstvo zaznamenalo v utorok ďalší rekord v počte denného prírastku pozitívnych prípadov (218 724) a 48 úmrtí. Riaditeľ úradu verejného zdravia v grófstve Lancashire Sakthi Karunanithi sa vyjadril, že sa už pripravujú na obrovskú vlnu prípadov omikronu. "Vidíme tu najmä posun nákazy od ľudí do 40 rokov k seniorom nad 60, čo nám robí veľké obavy. Lancashire zažíva to, čo Londýn začiatkom decembra. Lenže hlavné mesto má lepšie zdroje a vybavenosť na boj proti koronavírusu ako my," vyhlásil.

Zdroj: TASR/AP Photo/Daniel Cole

Boris Johnson trval v utorok na tom, že v krajine sa nebudú zavádzať ďalšie obmedzenia aj napriek rastúcemu počtu infikovaných. V nemocnici Royal Lancaster Hospital v Lancashire bolo za deň obsadených 340 lôžok. "Nemocnica je zaplnená do posledného lôžka, už nemáme ďalšie kapacity a ideme na sto percent. Sme v situácii, kedy jeden človek odchádza a ďalší ide na príjem," opísal dramatickú situáciu jeden z lekárov. Riaditeľka nemocnice v Blackpoole Trish Armstrong-Childová dodala, že každý deň je hospitalizovaných stále viac ľudí. Takýto stav je podľa nej jednoducho neudržateľný.

Pomáhajú aj vojaci

Do nemocníc v britskej metropole Londýn začali v piatok nasadzovať príslušníkov armády. Majú nahradiť zdravotníkov, ktorí ochoreli na covid alebo sú v karanténe po kontakte s nakazenými osobami. Informovala o tom agentúra AP. Londýn v súčasnosti zažíva rýchly nárast počtu nakazených novým koronavírusom v dôsledku šírenia vysokoinfekčného variantu omikron. Miestne nemocnice tak zápasia nielen s nárastom počtu covidových pacientov, ale aj s bezprecedentným nedostatkom zdravotníckeho personálu.

Zdroj: Getty Images

Britské ministerstvo obrany preto oznámilo, že do londýnskych nemocníc vysiela približne 40 vojenských zdravotníkov a 160 ďalších príslušníkov armády. "Muži aj ženy z našich ozbrojených síl opäť prichádzajú, aby podporili svojich obetavých kolegov z Národnej zdravotnej služby," uviedol britský minister obrany Ben Wallace. Pripomenul, že príslušníci britskej armády pomáhajú zdravotníkom už od začiatku pandémie, či už ako vodiči sanitiek, pri podávaní vakcín alebo pri starostlivosti o pacientov v nemocniciach.

Súčasné nasadenie vojakov sa týka len Londýna, ale vedú sa diskusie o ich nasadení aj v iných oblastiach Spojeného kráľovstva. Predstaviteľ Britského zdravotníckeho druženia (BMA) Chaand Nagpaul pre televíziu Sky News uviedol, že miestne zdravotníctvo nikdy nezápasilo z takouto absenciou personálu. Lekári, zdravotné sestry a ošetrovatelia sú vystavení enormnej záťaži, keďže musia brať služby aj za neprítomných kolegov. Podľa Nagpaula je situácia kritická po celom Anglicku, nemocnice preto musia odkladať plánované operácie. Dôsledky tohto stavu podľa neho pociťujú tisíce pacientov, uviedla agentúra AP.