Virológ upozorňuje: Toto sú dva hlavné príznaky OMIKRONU, ľudia si ich mýlia s iným ochorením

Obavy z nového variantu koronavírusu sa u mnohých ľudí stupňujú. Expert najnovšie odhalil, že hlavnými príznakmi omikronu sú únava a bolesti hlavy. Zimné obdobie však so sebou prináša rôzne prechladnutia, ktoré je mnohokrát ťažké rozoznať od covidu-19. "Zdá sa, že dochádza k prekrývaniu s príznakmi prechladnutia. Z údajov zo ZOE COVID Study sa odhaduje, že štvrtina ľudí, ktorí sú prechladnutí, má v skutočnosti COVID-19. Zdá sa ale, že nástup prechladnutia je o niečo pozvoľnejší. S omikronom ľudia rýchlo pociťujú bolesti hlavy a únavu," vysvetlil virológ a profesor molekulárnej onkológie Lawrence Young pre denník The Sun.

Zdroj: Getty Images

Posilňovacia dávka je podľa neho najlepšou ochranou proti omikronu, pričom prvé údaje naznačujú, že zvyšuje účinnosť až na 75 percent. "Ešte raz vyzývame každého, kto je schopný dostať posilňovaciu dávku vakcíny, aby sa prihlásil a urobil tak. Je to najlepšia obrana, akú máme proti tomuto vysoko prenosnému novému variantu," povedala Jenny Harriesová, výkonná riaditeľka Agentúry pre zdravotnú bezpečnosť Spojeného kráľovstva (UKHSA).

Tri symptómy podľa Národnej zdravotníckej služby (NHS) zahŕňajú nový pretrvávajúci kašeľ, vysokú teplotu a stratu chuti a čuchu. Odborníci však tvrdia, že príznaky sú podobné prechladnutiu a zdravotníci naliehali na NHS, aby aktualizovala zoznam, nech ľudia vedia, kedy sa majú izolovať a nechať sa otestovať. "Ak máte nejaké pochybnosti, urobte si testy laterálneho prietoku, pretože sa dajú robiť v reálnom čase. A to isté platí aj pre rodičov s deťmi; ak má vaše dieťa nádchu, otestujte ho," odporúča Young.

Zdroj: Getty Images

Odborníci z celého sveta do značnej miery dospeli k záveru, že existuje päť symptómov, na ktoré by si ľudia mali dávať pozor. Ide o škrabanie v hrdle, mierne bolesti svalov, extrémnu únavu, suchý kašeľ a nočné potenie. Údaje pochádzajúce z Južnej Afriky, odkiaľ sa omikron rozšíril do iných krajín, tiež odhalili, že bolesť dolnej časti chrbta je ďalším príznakom.