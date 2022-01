KORONAVÍRUS Úrad britského premiéra sa ospravedlnil kráľovnej za večierky počas lockdownu

Obe podujatia sa konali 16. apríla 2021 a trvali do skorých ranných hodín. V Británii vtedy platili veľmi prísne obmedzenia na stretávanie sa ľudí a navyše bol vyhlásený aj smútok. Premiérov hovorca skutočnosť, že sa tieto večierky konali počas štátneho smútku, označil za "hlboko poľutovaniahodnú".

