Exkancelár Kurz bude v USA pracovať pre Trumpovho podporovateľa Thiela

Sebastian Kurz

Zdroj: SITA/AP/Ronald Zak

VIEDEŇ - Bývalý rakúsky kancelár Sebastian Kurz zamieri po nedávnom odchode z aktívnej politiky do súkromnej sféry v zámorí. Uviedli to ešte minulý týždeň viaceré rakúske médiá. Kurz napokon pre denníky Kronen Zeitung a Heute potvrdil, že začne pracovať ako globálny stratég v Thiel Capital. Ide o fond, ktorý investuje do veľkých korporácií a sídli v kalifornskom Silicon Valley.