Rakúsky exkancelár Sebastian Kurz nemá záujem o návrat do politiky

Sebastian Kurz (Zdroj: SITA/Johanna Geron, Pool via AP)

VIEDEŇ - Bývalý rakúsky kancelár Sebastian Kurz nemá záujem opätovne sa uchádzať o pozíciu šéfa Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a rakúskej vlády. Zdroj z Kurzovho okolia to pre agentúru DPA uviedol v nedeľu, deň po tom, čo kancelár Karl Nehammer oznámil, že podá demisiu a odíde aj z čela ÖVP. Nehammer to oznámil krátko po zlyhaní koaličných rokovaní so sociálnymi demokratmi (SPÖ).