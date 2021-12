KORONAVÍRUS V Anglicku zaznamenali rekordný nárast prípadov: Reštrikcie však nezavedú

Britská vláda aktualizovala v pondelok svoje covidové štatistky, a to po prvý raz od piatka. Z nich vyplýva, že 25. decembra pribudlo v Anglicku vôbec najviac nakazených od vypuknutia pandémie. V druhý sviatok vianočný zdravotníci nahlásili 103.558 pozitívnych testov a v pondelok 98.515. Tieto najnovšie štatistiky však stále nie sú kompletné - chýbajú v nich údaje zo Škótska aj Severného Írska.

Minister zdravotníctva Sajid Javid v pondelok napriek nárastu vylúčil, že by v Anglicku zaviedli nové obmedzenia pred koncom tohto roka. Ľudia by podľa šéfa rezortu zdravotníctva mali byť aj naďalej "opatrní" a pred účasťou na novoročných oslavách si spraviť antigénový test. Vlády v Škótsku, Severnom Írsku a Walese sa však na základe rovnakých údajov rozhodli zakročiť, a to obmedzením maximálneho povoleného počtu návštev medzi domácnosťami či aj zatvorením nočných klubov.

Anglicko sa momentálne riadi súborom opatrení

Anglicko sa momentálne riadi súborom opatrení, ktoré britský premiér Boris Johnson označil za "plán B". Nosenie rúšok je povinné na väčšine verejných miest vrátane divadiel a kín. Od pondelka 13. decembra vláda tiež v Anglicku nariadila prácu z domu ľuďom, ktorí na to majú podmienky. Na vstup do nočných klubov a na podujatia s hromadnou účasťou je potrebný certifikát potvrdzujúci očkovanie alebo negatívny test.

Javid nevylúčil možnosť zavedenia reštrikcií v novom roku s tým, že vláda sa vtedy rozhodne na základe epidemickej situácie. Minister tiež poznamenal, že v súvislosti s novým koronavírusovým variantom omikron síce stále "panuje veľa neistoty", zároveň sa však v ostatných dňoch objavili pozitívne správy, že môže spôsobovať miernejší priebeh choroby COVID-19 ako variant delta. Vysokonákazlivý variant omikron je podľa odhadov britských odborníkov v súčasnosti zodpovedný za "zhruba 90 percent" všetkých prípadov nákazy v Anglicku, dodal Javid.