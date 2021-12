KORONAVÍRUS Riaditeľ WHO pre Európu verí, že jeho organizácia ruskú vakcínu čoskoro schváli

MOSKVA - Riaditeľ Regionálneho úradu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu Hans Kluge očakáva, že WHO čoskoro schváli ruskú vakcínu proti koronavírusu Sputnik V. Zároveň odmietol tvrdenia, že schvaľovací proces sa predĺžil z dôvodu jeho politizácie. Povedal to v rozhovore pre agentúra TASS, ktorý zverejnili v pondelok.

Ruský fond priamych investícií (RFPM) – ktorý podporil vývoj Sputnika V v ruskom Gamalejovom štátnom vedeckom inštitúte – podľa Klugeho podpísal všetky právnické dokumenty potrebné na schválenie vakcíny na núdzové použitie ešte v októbri. WHO však stále nemá k dispozícii všetky údaje potrebné na ukončenie procesu schvaľovania.

"(Predstavitelia) WHO a RFPM sa stretli koncom novembra, aby prediskutovali nutnosť poskytnutia ďalších údajov týkajúcich sa kvality, bezpečnosti a účinnosti vakcíny... Poskytnutie týchto údajov sa očakáva do konca decembra 2021 a verím, že čoskoro po tom bude proces (schvaľovania) ukončený," uviedol Kluge.

Riaditeľ WHO pre Európy zároveň poprel, že by sa proces schválenia ruskej vakcíny predlžoval z politických dôvodov. "Určite sa to netýka politiky. WHO je organizácia založená na vedeckých dôkazoch. Proces schválenia vakcíny je rovnaký pre každého jedného výrobcu a ten musí spĺňať rovnaké kritéria, ako všetci ostatní," vysvetlil Kluge.

Prvá schválená vakcína proti koronavírusu na svete

Vakcínu Sputnik V vyvinul Gamalejov vedecko-výskumný inštitút v Moskve. Vlani v auguste sa Sputnik V stal prvou schválenou vakcínou proti koronavírusu na svete, keď jej ruské úrady dali 11. augusta 2020 "zelenú" na použitie v krajine, a to ešte pred rozsiahlymi klinickými testami. WHO a ani Európska lieková agentúra (EMA) ju však ešte neodobrili.

WHO minulý mesiac oznámila, že po niekoľkých mesiacoch pozastavenia schvaľovania znovu začala tento proces, ktorý by mohol viesť k núdzovému používaniu Sputnika V, avšak dodala, že stále nemá "o Sputniku všetky dokumenty", a tie potrebuje.