Šéf BioNTechu je za podávanie tretej dávky už po troch mesiacoch: Pomáha neutralizovať omikron

Vzhľadom na nový variant omikron "dve dávky nie sú ešte ukončenou očkovacou schémou s dostatočnou ochranou", povedal Sahin, ktorého firma vyvinula proticovidovú vakcínu spoločne s americkou spoločnosťou Pfizer. "Ak sa bude omikron ďalej šíriť, ako to zatiaľ i vyzerá, bolo by vedecky rozumné ponúkať posilňujúcu dávku už po troch mesiacoch," uviedol. O tom, či bude BioNTech vyrábať novú vakcínu upravenú špeciálne na variant omikron, sa zatiaľ podľa slov Sahina nerozhodlo. Dodal ale, že na zaistenie ochrany by mohla stačiť i tretia dávka v kombinácii s pôvodnou vakcínou. "Podľa predbežných údajov tri dávky vírus výrazne neutralizujú a očkovaných by mali dokázať ochrániť," poznamenal.

Zároveň ale počíta s tým, že v relatívne krátkom časovom horizonte od tretej dávky bude musieť nasledovať i štvrtá. "Štvrtá očkovacia dávka by mohla byť avšak i vakcína prispôsobená na variant omikron," uviedol. BioNTech je preto pripravený svoje výrobné kapacity na budúci rok navýšiť na približne štyri miliardy dávok vakcín. Potrebu troch dávok vakcíny vzhľadom na variant omikron tento týždeň zdôraznil i minister zdravotníctva Karl Lauterbach.

Virológ Christian Drosten z renomovanej berlínskej nemocnice Charité vo štvrtkovom televíznom rozhovore pre stanicu ARD v súvislosti s rýchlym šírením variantu omikron apeloval na ľudí, aby sa rýchlo dali zaočkovať i treťou dávkou."Ten, kto dostal posilňujúcu dávku, má možno zhruba takú imunitu ako predtým ten, čo dostal dve dávky, od ktorých uplynulo už niekoľko mesiacov," povedal Drosten vzhľadom na prvé dáta týkajúce sa omikronu. Znamená to podľa neho, že ani po dvoch dávkach ľudia teda nemajú voči omikronu "nulovú imunitu".

Zdroj: TASR - Lukáš Mužla

Priblížil tiež, že dáta z Juhoafrickej republiky (JAR) ukazujú, že len tretina nakazených, u ktorých zaznamenali omikron, skončí v nemocnici, pričom ťažký priebeh ochorenia má rovnako len tretina z hospitalizovaných. Zároveň ale podotkol, že omikron je omnoho infekčnejší ako napríklad variant delta. Dáta z viacerých krajín podľa jeho slov ukazujú, že zhruba každé tri dni dochádza k zdvojnásobeniu pandemických ukazovateľov.