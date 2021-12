KORONAVÍRUS Experti prinášajú prvé fakty o omikrone: Opatrnosti nikdy nie je dosť, no toto sú zatiaľ dobré správy

O Omikrone prišli prvé čísla z Južnej Afriky a z Veľkej Británie.

Zdroj: Gettyimages.com, TASR/Michal Svítok

BRATISLAVA - Ku koncu tohto roka sa stal najväčším strašiakom opäť v plnej paráde koronavírus, a to vo svojej zatiaľ najnovšej verzii Omikron. Šíria sa o ňom síce hrôzostrašné správy a podľa prvých čísel je oveľa nákazlivejší ako delta variant, no odborníci na čísla krotia tieto strachy pomocou posledných údajov z Afriky a Británie. V Dátach bez pátosu sú však aj naďalej opatrní, no optimistickejší.