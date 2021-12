KORONAVÍRUS Africké krajiny budú podľa expertov možno musieť zaviesť povinné očkovanie

NAIROBI - Vlády afrických krajín možno nebudú mať inú možnosť, než zaviesť povinnú vakcináciu proti ochoreniu COVID-19 v prípade, že sa ich obyvatelia - napriek čoraz väčšej dostupnosti očkovacích látok - nebudú chcieť dať zaočkovať. Uviedol to vo štvrtok šéf Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC), ktorého citovala agentúra AP.

Varovanie, že vlády "nebudú mať na výber", vyslovil John Nkengasong v čase, keď do afrických krajín prichádza čoraz vyšší počet dávok očkovacích látok, niektoré z nich však majú už len pomerne krátko dobu exspirácie, pričom miestne obyvateľstvo sa navyše k vakcinácii stavia skepticky.

Nkengasong označil nezáujem o očkovanie na africkom kontinente za "extrémne nešťastný", keďže tamojší lídri si dodávky vakcín "vybojovali" po tom, ako dlhé mesiace upozorňovali na nerovnosť medzi bohatými a chudobnými krajinami týkajúcu sa ich prístupu k vakcinácii.

Afrika s 1,3-miliardovou populáciou je kontinentom s najnižšou mierou vakcinácie, pričom plne zaočkovaných je tam proti covidu menej ako osem percent obyvateľov. Momentálne sa v afrických krajinách zároveň čoraz viac šíri nový koronavírusový variant omikron, ktorý ako prvý zaznamenala Juhoafrická republika (JAR) a dosiaľ ho odhalili už v 11 afrických krajinách.

Počet prípadov v Afrike vzrástol takmer o 100 percent

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) informovala, že za posledný týždeň vzrástol v Afrike počet nových prípadov nákazy koronavírusom o 93 percent. Prvotné údaje z JAR však zároveň naznačujú, že počet hospitalizácii covidových pacientov je zatiaľ nízky, pričom variant omikron zrejme nevyvoláva závažné príznaky ochorenia COVID-19. Cieľ zaočkovať do konca roka prinajmenšom 40 percent svojej populácie dosiaľ splnilo len šesť afrických krajín, uviedol vo štvrtok Richard Mihigo, koordinátor vakcinačnej kampane WHO v Afrike.

Nkengasong zase spresnil, že africkým krajinám sa dosiaľ podarilo zaobstarať si 431 miliónov dávok vakcín, pričom 245 miliónov z nich už obyvateľom podali. Dodal, že v prípade Afriky nemá zatiaľ zmysel hovoriť o podávaní tretích, tzv. posilňujúcich dávok vakcín, keď množstvo ľudí ešte nedostalo "ani len prvú dávku".

Mihigo povedal, že aktuálne Afrika dostáva týždenne približne 20 miliónov dávok vakcín proti covidu. Toto číslo označil za povzbudivé, avšak dodal, že je dôležité, aby mali doručené očkovacie látky dostatočnú dobu expirácie. Agentúra AP pripomína, že niektoré krajiny nedokázali vakcíny do Afriky včas dopraviť, či prípadne z dôvodu expirácie došlo k ich zničeniu.