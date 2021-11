V súvislosti s variantom omikron nepanikárte a zaveďte racionálne opatrenia, vyhlásila WHO

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala v utorok členské krajiny, aby zachovali pokoj a v súvislosti s novým variantom omikron, ktorý vyvolal po celom svete paniku, prijali "racionálne" opatrenia. Informovala o tom agentúra AFP.

"Vyzývame všetky členské štáty, aby prijali racionálne a proporčné opatrenia zníženie rizika (nákazy)," povedal šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus počas brífingu. "O nákazlivosti, vážnosti priebehu choroby a efektivite testov, liečby či vakcín v súvislosti s variantom omikron máme stále viac otázok, než odpovedí," pripomenul Tedros.

Omikron prvýkrát hlásili 24. novembra

Nový variant omikron po prvý raz hlásili 24. novembra z JAR. Odvtedy ho zaznamenali aj v ďalších krajinách v južnej časti Afriky, ako aj v Hongkongu, Izraeli a mnohých európskych krajinách. Viaceré štáty v súčasnosti prijímajú obmedzenia vrátane rušenia leteckých spojení z krajín južnej Afrika.

WHO sa postavila proti týmto reštrikciám pre obavy, že sú nespravodlivé a môžu ostatné krajiny odradiť od riadneho zisťovania výskytu ďalších nových variantov. "Ďakujem Botswane a Juhoafrickej republike za to, že tak rýchlo odhalili, sekvenovali a nahlásili tento variant," povedal Tedros. "Veľmi ma znepokojuje, že tieto krajiny teraz ostatní trestajú za to, že urobili správnu vec," dodal Tedros.

V EÚ bolo potvrdených 42 prípadov

Šéf tohto zdravotníckeho orgánu OSN zároveň vyjadril pochopenie, že krajiny chcú svojich obyvateľov ochrániť "pred variantom, ktorému stále úplne nerozumieme". "Rovnako ma však znepokojuje, že viaceré členské štáty zavádzajú neohrabané, plošné opatrenia, ktoré nie sú založené na dôkazoch, sami o sebe nie sú účinné, a ktoré len prehĺbia nerovnosti," uviedol Tedros.

V desiatich krajinách Európskej únie bolo doteraz potvrdených 42 prípadov variantu omikron, informovala v utorok riaditeľka Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) Andrea Ammonová. Holandské úrady navyše v utorok uviedli, že variant omikron sa v krajine vyskytoval už o týždeň skôr, ako sa pôvodne predpokladalo, a teda ešte pred tým, ako jeho existenciu nahlásila JAR.