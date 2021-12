KORONAVÍRUS Omikron je rozšírený už na celom svete: Prvé prípady hlási Brazília aj Nigéria

Brazílsky regulačný úrad pre lieky (Anvisa) uviedol, že variant omikron potvrdili u manželského páru - ide o muža vo veku 41 rokov a 37-ročnú ženu.

Podľa agentúry Reuters muž koncom novembra priletel do brazílskeho mesta Sao Paolo z Juhoafrickej republiky, pričom jeho žena s ním necestovala. Muž priletel do Brazílie 23. novembra s negatívnym výsledkom testu na koronavírus. O niekoľko dní neskôr sa však pár nechal otestovať pred ďalšou cestou do zahraničia a 25. novembra im obom vyšiel pozitívny výsledok testu. Ich testy boli následne poslané na ďalšiu analýzu, ktorá určila, že manželia sú nakazení variantom omikron.

Manželský pár sa v súčasnosti nachádza v izolácii pričom ich testy budú odoslané na ďalšiu analýzu.

Muž pricestoval do Brazílie ešte predtým ako Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala varovanie v súvislosti s koronavírusovým variantom omikron a predtým, ako Brazília v piatok 26. novembra zakázala lety z Juhoafrickej republiky a ďalších piatich krajín ležiacich na juhu Afriky.

Prvý prípad v Nigérii

Nigéria v stredu oficiálne potvrdila prvé prípady nákazy variantom omikron. Ide o dvoch cestujúcich, ktorí pricestovali minulý týždeň z Južnej Afriky (JAR). Informovalo o tom Nigérijské centrum pre kontrolu chorôb (NCDC). Správu priniesla agentúra Reuters.

"Vzhľadom na vysoko pravdepodobnú možnosť rýchleho šírenia variantu omikron je nevyhnutné zaviesť opatrenia s cieľom zamedziť ďalšiemu prenosu," uviedlo NCDC vo vyhlásení.

V Japonsku majú viac prípadov

V Japonsku potvrdili druhý prípad nákazy novým variantom vírusu SARS-CoV-2 s názvom omikron. V stredu o tom informovala miestna televízia Fuji News Network.

"Viacerí vládni predstavitelia nám potvrdili, že osoba infikovaná variantom omikron pricestovala do Japonska 29. novembra z Peru," uviedla televízia.

Nakazená osoba nebola v blízkom kontaktne s mužom, ktorý pricestoval z Namíbie a u ktorého nákazu novým variantom koronavírusu potvrdili v utorok.

Prvé prípady aj v Perszkom zálive

Saudská Arábia v stredu oznámila, že zaznamenala prvý prípad nového koronavírusového variantu omikron na svojom území. Štátna tlačová agentúra SPA uviedla, že nákaza sa potvrdila u občana, ktorý sa "vrátil z krajiny severnej Afriky". V správe sa uvádza, že infikovaná osoba a jej blízke kontakty sú v karanténe.

Agentúra AP pripomenula, že ide o prvý známy prípad nákazy novým variantom omikron v oblasti Perzského zálivu. Nový variant bol doteraz zaznamenaný v 20 krajinách sveta. Saudská Arábia už v nedeľu pozastavila lety z juhoafrických krajín v snahe zamedziť šíreniu tohto doteraz nepreskúmaného variantu vírusu SARSCoV2.

Nórsko hlási prvé prípady novou mutáciou

Nórsko v stredu potvrdilo dva prípady nákazy novým variantom koronavírusu. Ide o dve infikované osoby, ktoré sa vrátili z Juhoafrickej republiky (JAR). Informoval o tom starosta ostrovnej samosprávnej oblasti Öygarden s tým, že obe osoby sa momentálne zotavujú z infekcie. Správu priniesla agentúra Reuters.

V oblasti, kde žije zhruba 40.000 obyvateľov, úrady nedávno zaznamenali nárast počtu potvrdených prípadov iných variantov COVID-19.

Nórsko už v piatok zaviedlo povinnosť karantény po príchode do krajiny pre všetkých cestujúcich prichádzajúcich z Juhoafrickej republiky a ďalších afrických krajín.

Nórsky premiér Jonas Gahr Störe v utorok oznámil zavedenie nových opatrení a vyzval občanov, aby sa dali zaočkovať treťou dávkou vakcíny proti SARS-CoV-2.

Vedci omikron podrobne skúmajú

Variant omikron prvýkrát identifikovali minulý týždeň v stredu (24. november) v Juhoafrickej republike, avšak dáta naznačujú, že tento variant sa začal šíriť ešte predtým, ako bol objavený. Jeho výskyt totiž v uplynulých dňoch potvrdili už vo viacerých krajinách sveta. V utorok sa potvrdili prvé prípady tohto variantu napríklad vo Francúzsku a Japonsku.

Vedci z celého sveta sa v súčasnosti snažia prísť na to, či je omikron, ktorý má oproti ostatným variantom o poznanie väčšie množstvo mutácií, nákazlivejší, smrteľnejší alebo, či dokáže odolávať očkovaniu.

Medzičasom mnohé krajiny sveta zaviedli nové reštriktívne opatrenia súvisiace s cestovaním, pričom ide najmä o zákazy letov z Juhoafrickej republiky.