KORONAVÍRUS Pfizer a vývojári Sputnika začali upravovať svoje vakcíny na variant omikron

NEW YORK – Americko-nemecké konzorcium Pfizer/BioNTech aj vývojári ruskej vakcíny Sputnik V v pondelok oznámili, že začali pracovať na nových verziách svojich očkovacích látok proti koronavírusu, ktoré by boli účinné aj voči novému variantu omikron. Použili by sa v prípade, že by doterajšie očkovacie látky dostatočne nezaberali, informovala agentúra AFP.