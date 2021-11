KORONAVÍRUS EDCD odporúča zvážiť tretiu dávku vakcíny pre všetkých dospelých

Riaditeľka ECDC Andrea Ammonová vo vopred nahranom vyhlásení odporučila posilňovaciu dávku vakcíny proti covidu "všetkým ľuďom nad 18 rokov", pričom prioritne by ju mali podľa jej slov dostávať osoby staršie ako 40 rokov. Tretia dávka by sa mala podávať, ako dodala, najmenej po šiestich mesiacoch od kompletného zaočkovania. Ammonová povedala, že tretia dávka by "mohla znížiť šírenie (vírusu) v populácii a zabrániť ďalším hospitalizáciám a úmrtiam".

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po zverejnení nového odporúčania ECDC na Twitteri napísala: "Posilňovacie dávky by mali byť dostupné pre všetkých dospelých, prioritne pre ľudí nad 40 rokov a zraniteľné osoby," uviedla na sociálnej sieti.

New @ECDC_EU risk assessment is clear: we must step up vaccination to control the pandemic.⁰

We want to convince people to get vaccinated.⁰

Boosters should be available for adults, with priority for people over 40 and vulnerable people.⁰

And let's keep distance and masks!