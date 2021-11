KORONAVÍRUS Francúzsko neodporúča očkovanie vakcínou od Moderny pre ľudí pod 30 rokov

Štúdia nezávislej výskumnej skupiny EPI-PHARE, zaoberajúcej sa bezpečnosťou medicínskych výrobkov a spolupracujúcou s francúzskou vládou, potvrdila predošlé zistenia o súvislosti medzi podávaním mRNA vakcín a zápalovými ochoreniami srdca. Zároveň konštatovala, že prípady zápalu srdca po vakcinácii sú zriedkavé, a uistila o účinnosti vakcín.

V rámci predmetnej štúdie skúmali vedci prípady všetkých ľudí vo Francúzsku vo veku 12 až 50 rokov, ktorí boli hospitalizovaní s myokarditídou (zápalom srdcového svalu) alebo perikarditídou (zápalom osrdcovníka) medzi 15. májom až 31. augustom tohto roka.

Toto hovoria výsledky štúdie

Výsledky ukázali, že obe vakcíny od firiem Pfizer/BioNTech aj Moderna zvyšujú riziko vzniku týchto ochorení, a to do siedmich dní od očkovania. Vyššie riziko pritom hrozí mužom mladším ako 30 rokov, a to najmä po druhej dávke vakcíny od Moderny, ktorá bola pravdepodobne zodpovedná za 132 prípadov myokarditídy z milióna podaných dávok a 18 prípadov perikarditídy.

U žien pod 30 rokov mohlo viesť očkovanie k 37 prípadom myokarditídy na milión dávok. Čo sa týka vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech, bol počet prípadov myokarditídy v porovnaní s očkovaním Modernou o takmer 80 percent nižší – podľa odhadov išlo o 27 prípadov na milión dávok. Medzi pacientmi prijatými do nemocníc s uvedenými ochoreniami srdca v dôsledku očkovania neboli hlásené nijaké úmrtia.