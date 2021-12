KORONAVÍRUS Všetci cestujúci z krajín mimo EÚ budú potrebovať pri vstupe do Francúzska PCR test

Testovanie na koronavírus vo Francúzsku

Zdroj: SITA/Photo AP/Bob Edme

PARÍŽ - Francúzsko bude vyžadovať pri vstupe do krajiny od cestujúcich prichádzajúcich zo štátov mimo Európskej únie, aby sa preukázali negatívnym výsledkom PCR testu nie starším ako 48 hodín, a to bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaočkovaní proti novému koronavírusu. Oznámil to v stredu hovorca francúzskej vlády Gabriel Attal, informuje agentúra DPA.