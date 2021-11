TAKTO sa upozorňuje na klimatické zmeny: FOTO Minister z ostrova Tuvalu predniesol prejav z mora

Fotografie zachytávajúce Kofeho, ako v obleku a kravate stojí v mori pri rečníckom pultíku s nohavicami vyhrnutými nad kolená, rýchlo rozšírili prostredníctvom sociálnych sietí. Zámerom takéhoto prejavu, ktorý natočila tamojšia verejnoprávna stanica TVBC, bolo upriamiť pozornosť na stúpajúcu hladinu oceánu, s ktorou zápasí tichomorský štát Tuvalu. Videozáznam bol natočený na okraji ostrova Fongafale, pričom na klimatickom summite OSN v Glasgowe by sa mal odvysielať v utorok.

When you can’t travel to @COP26 - or you don’t want to (because of the massive carbon footprint associated with travel), then why not remote in. & when doing that, send a proper message. A Minister in Tuvalu, Simon Kofe today recorded a video statement for #COP26 doing just that pic.twitter.com/haqH5yX2ou