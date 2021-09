Češka (40) poslala údajnému lekárovi na Ukrajinu závratnú čiastku: Jej lásku zarazila až banka!

Lekár údajne pracoval na Ukrajine pod hlavičkou Červeného kríža, v krajine sa vraj staral o amerických vojakov. Žena sa s ním zoznámila cez internetovú zoznamku. Tridsaťšesťročný muž jej okrem iného oznámil, že k Českej republike má blízko, do svojich siedmich rokov žil vraj na Blanensku. "V správach sa dozvedela, že mu pred nedávnom zomrel otec a neskôr podľahla rakovine aj mamička. Čoskoro došlo na lákavú spoločnú budúcnosť. Okrem iného v podobe v Česku novozaloženej ortopedickej kliniky," uviedol policajný hovorca Bohumil Malášek.

Keď dotyčná svojmu blízkemu chcela v predvianočnom čase poslať na Ukrajinu balík, údajne pre veľmi prísne pravidlá to odmietol. Obratom ale ponúkol, že by chcel prísť sám. "Od tej chvíle začala žena do vzťahu investovať peniaze," uviedol hovorca. Napríklad nutné testy pred opustením nemocnice stáli 3500 dolárov. Odmena pre náhradného lekára predstavovala 10-tisíc dolárov. Náhradný telefón pre neho prišiel na 3000 dolárov. "To už žena posielala peniaze vo virtuálnych menách, lebo s klasickými platbami v dolároch boli problémy a tieto často nedochádzali v poriadku. A neboli to malé sumy," uviedol hovorca.

Ilustračné foto

Po pol roku podľa hovorcu začala žena tušiť, že si píše s podvodníkom. Upokojila ju ale správa s prihlasovacími údajmi k účtu lekára, na ňom bolo viac ako 300-tisíc dolárov. Začala teda posielať ďalšie sumy. Celkom žena poslala na rôzne účty viac ako 1,2 milióna korún. "Posielala by asi aj ďalej, lenže zasiahla jej banka, ktorá vyhodnotila posledné platby ako rizikové," uviedol hovorca.

Prípad nie je ojedinelý. Napríklad vlani seniorka zaslala údajnému Austrálčanovi postupne v prepočte vyše 300-tisíc korún, predvlani šesťdesiatosemročná žena takto poslala údajnému vdovcovi žijúcemu v USA v prepočte asi 1,6 milióna korún. Polícia opakovane nabáda prevažne ženy, ktoré kontaktujú rôzni zahraniční nápadníci so žiadosťou o priateľstvo, aby boli obozretné. Nemajú napríklad posielať svojmu "virtuálnemu priateľovi" žiadne peniaze alebo dôverné informácie či osobné údaje vrátane kópií dokladov.