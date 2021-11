Anglický arcibiskup si poriadne zavaril: Klimatickú zmenu prirovnal ku genocíde! Teraz sa kajá

Welby, ktorý je zároveň lídrom celosvetovej anglikánskej komunity, mal daný výrok počas rozhovoru pre stanicu BBC na klimatickom summite v Glasgowe, informovala tlačová agentúra AFP.

Vyhlásil, že čelní predstavitelia jednotlivých krajín budú "zatratení", ak nedosiahnu cieľ stanovený Organizáciou Spojených národov (OSN) na tomto stretnutí - urýchlene nájsť spôsob, ako stabilizovať globálne otepľovanie.

I unequivocally apologise for the words I used when trying to emphasise the gravity of the situation facing us at COP26. It's never right to make comparisons with the atrocities brought by the Nazis, and I'm sorry for the offence caused to Jews by these words. https://t.co/T0Be5rpnc1