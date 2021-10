KORONAVÍRUS spôsobil obrovský nárast depresií: Tieto dve skupiny sú najohrozenejšie

Podľa štúdie v prvom roku pandémie koróny na celom svete vzrástli prípady depresií a panických záchvatov o viac ako štvrtinu. Štúdia zverejnená nedávno v odbornom časopise The Lancet odhaduje, že v minulom roku trpelo 52 miliónov ľudí na celom svete vážnejšou depresívnou poruchou, ako by to bolo bez pandémie. Počet ľudí trpiacich úzkosťou bol o 76 miliónov vyšší.

Najviac postihnuté sú tieto krajiny

Vedci analyzovali údaje zo Severnej Ameriky, Európy a východnej Ázie a vytvorili model pre očakávaný výskyt depresie a úzkosti. Štúdia ukázala, že krajiny, ktoré pandémia zasiahla najviac, čelia najväčšiemu psychickému utrpeniu. Existuje tesné prepojenie medzi vysokým počtom prípadov Covidu, obmedzeným pohybom a zvýšeným výskytom depresie a úzkosti.

Ak by k pandémii nedošlo, vedci by na celom svete očakávali 193 miliónov prípadov depresie. V minulom roku bolo skutočne pozorovaných 246 miliónov prípadov. Pokiaľ ide o úzkosť, modely predpovedali 298 miliónov prípadov na celom svete bez Covidu-19, zatiaľ čo skutočný počet prípadov v minulom roku bol 374 miliónov. Relatívny nárast týchto dvoch chorôb bol teda 28 a 26 percent.

Zdroj: Getty Images

Pandémia posilnila rodovú nerovnosť

Výsledky jasne ukázali, že psychosociálne služby „je potrebné urýchlene posilniť, aby sa dokázali vyrovnať s rastúcou záťažou vážnych depresií a úzkostných porúch na celom svete“, uviedol vedúci autor štúdie Damian Santomauro zo School of Public Health z University of Queensland v Austrálii. Splnenie dodatočných nárokov na psychológov, psychiatrov a sociálnych pracovníkov „bude náročné“, povedal Santomauro - ale nerobiť nič, nie je možné.

Analýza tiež ukázala, že ženy sú neprimerane postihnuté. Dôvodom je predovšetkým skutočnosť, že pandemické opatrenia vo väčšine krajín zhoršujú existujúce zdravotné a sociálne nerovnosti. Dodatočnú starostlivosť a povinnosti v domácnosti vykonávali predovšetkým ženy. Ženy sú tiež oveľa častejšie obeťami domáceho násilia, ktoré sa počas pandémie výrazne zvýšilo.

Zdroj: Getty Images

Mladí ľudia sú tiež viac postihnutí

Ale podľa štúdie mala pandémia nadpriemerný vplyv aj na psychiku 20 až 24-ročných. Dôležitým dôvodom je to, že zatvorenie škôl a univerzít výrazne obmedzilo možnosti mladých ľudí učiť sa, spájať sa so svojimi rovesníkmi a nájsť si prácu.