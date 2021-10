Nerovnomerná distribúcia vakcín proti KORONAVÍRUSU vedie k novým variantom, tvrdí šéf OSN

"Nerovnomernosť v očkovaní dáva možnosť vzniku a šíreniu variantom COVID-19. Svet je tak odsúdený na väčší počet úmrtí a predlžujúce sa spomaľovanie ekonomiky," píše sa v príspevku Guterresa na sociálnej sieti Twitter. Podľa Guterresa "bez koordinovaného a spravodlivého prístupu nie je možné trvalo znížiť počet prípadov v žiadnej krajine".

Vaccine inequality is allowing #COVID19 variants to develop & run wild, condemning the world to more deaths & prolonging an economic slowdown.



Without a coordinated, equitable approach, a reduction of cases in any one country will not be sustained over time.