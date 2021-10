KORONAVÍRUS si nevyberá: Zomrela len 10-ročná Vanessa! Zdrvená matka apeluje na rodičov

archívne video

Smutný koniec má prípad 10-ročnej Teresy Sperry z amerického Suffolku vo Virginii. Dievčatko sa nakazilo ochorením Covid-19. "Bola úplne zdravá, nemala žiadne zdravotné problémy," cituje portál Mirror Teresiných rodičov. Podľa nich sa ich dcéra mala tesne predtým, ako ochorela, v škole starať o chorých spolužiakov. Dostala vraj za úlohu ich vyviesť z triedy a odprevadiť k zdravotníčke.

Napokon, koncom septembra, sa aj u Teresy objavili prvé príznaky koronavírusu. Rodičia ju dokoca plánovali aj očkovať. Teresa mala zo začiatku silný kašeľ a museli ju rýchlo previezť do nemocnice. Tam ju otestovali a potvrdili ochorenie Covid-19. Lekári si ju však v nemocnici nenechali a poslali ju domov. Jej stav sa však začal zhoršovať, tak ju rodičia opäť vzali na pohotovosť. Tentokrát ju už hospotalizovali.

"Moja dcéra bola zdravá a aj by zdravá bola, ak by ľudia neposielali do školy choré deti," napísala na sociálnu sieť jej mama. "Urobili sme všetko, čo sme mohli. Nakoniec sme ale prišli o kus nášho srdca. Covid je skutočný a nezáleží mu na tom, koho zabije," povedala zdrvená matka novinárom s tým, že sa jej zdalo, že lekárov ani nezaujímalo, ako je na tom jej dcéra.

"Priala by som si, aby sa covid už skončil alebo aby to bol hoax. Pretože, keby to hoax bol, mohla by som sa prebudiť z tejto nočnej mory," napísala na sociálnu sieť. Ona aj jej manžel sú plne očkovaní a chceli dať zaočkovať aj Teresu a jej mladšieho brata. "Na vakcínu by sme ich zobrali hneď, ako by začali očkovať deti mladšie ako 12 rokov. Zatiaľ, čo som sedela pri lôžku mojej umierajúcej dcéry, školy v USA tvrdia, že pandémia sa netýka zdravých ľudí, že choroba nezabije deti. Dúfam, že až si prečítajú o našej dcére, začnú to brať vážne," povedala Sperry.

Hovorkyňa školy, ktorú teresa navštevovala, povedala, že prípad vyšetrujú. Podľa nej, ich protokol uvádza, že ak je v triede choré dieťa, mal by dospelý, väčšinou učiteľ, kontakrovať kanceláriu a informovať o tom. Do triedy si tak po dieťa príde niekto z vedenia alebo školská sestra. Študenti podľa hovorkyne jeden druhého neodprevádzajú.