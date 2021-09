Tragédia v Izraeli: Autobus sa zrazil s autom, medzi obeťami sú aj deti

Medzi mŕtvymi je päťročné dievča, dvaja chlapci vo veku 12 a 15 rokov, ako aj muž a žena. V oznámení to napísala záchranná služba Magen David Adom (MDA/Červená Dávidova hviezda). Do nemocnice odviezli celkovo 35 ľudí, z nich troch vážne zranených prepravil vrtuľník.

At least five people were #killed and dozens more injured when a bus filled with school children crashed into a car and a van on Route 89, near the town of Hurfeish in #Israel's Upper #Galilee on Wednesday afternoon.https://t.co/gclVeqjIAY