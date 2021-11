Zlodeji v Tel Avive ukradli auto šéfa izraelského vojenského spravodajstva

Ilustračné foto

JERUZALEM - Izraelská armáda prešetruje svoje protokoly, ktoré sa týkajú ochrany predstaviteľov veliacich zložiek. Podnetom pre to je krádež auta šéfa vojenského spravodajstva priamo z garáže jeho bytového domu. Informoval o tom v piatok denník The Times of Israel (TOI).