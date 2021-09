Očkovanie nepomáha len proti KORONAVÍRUSU: TOTO je ďalšia vec, na ktorú má dobrý vplyv!

WASHINGTON - Očkovanie dobre chráni pred ťažkými priebehmi a smrťou na covid-19. Ale nielen to. Podľa americkej štúdie má pozitívny vplyv aj na psychiku očkovaných.

Lockdown, sociálne dištancovanie sa, strach z vážnych priebehov covidu: V priebehu pandémie koronavírusu mnoho ľudí zažilo psychický stres. Je to okolnosť, ktorú je možné zmierniť očkovaním proti covidu-19. Americkí vedci o tom informujú v odbornom časopise Plos One. Už prvá dávka spôsobuje pozitívnu zmenu, tvrdí tím okolo Francisca Perez-Arcea z University of Southern California vo Washingtone.

Pre výskum, ktorý bol súčasťou rozsiahlejšej štúdie, sa vedci pýtali 8 003 žien a mužov na ich stav očkovania a pomocou štandardizovaného dotazníka zaznamenávali, či u nich neexistuje nejaký psychický stres.

Zdroj: Getty Images

Viditeľné zlepšenie

Účastníci, ktorí boli očkovaní od decembra 2020 do marca 2021, uviedli v prieskumoch po prvej očkovacej dávke znížený psychický stres. V priemere prvá dávka vakcíny znížila riziko miernej depresie o štyri percentá; riziko ťažkej depresie sa znížilo o 15 percent.

Celkovo sa zistilo, že podiel psychologického stresu u ľudí, ktorí boli najmenej raz očkovaní proti Sars-CoV-2, bol spravidla nižší ako u tých, ktorí neboli imunizovaní. Podľa odborníkov to môže mať niečo do činenia s rôznym vekom. Medzinárodné štúdie ukázali, že ľudia nad 65 rokov sa zdajú byť schopní lepšie zvládať stres z pandémie ako mladšie vekové skupiny.

Zdroj: Getty Images

Možné sú aj iné vplyvy

Podľa Pereza-Arcea a jeho kolegov pozitívny vývoj môže mať rôzne dôvody. Na jednej strane sú obavy z možnej infekcie koronavírusom a ťažkým priebehom nižšie. Na druhej strane očkovaní ľudia by mohli byť opäť sociálne aktívnejší. Menej je aj pracovných obmedzení. Podľa vedcov by viac normality mohlo mať pozitívny vplyv na psychiku.

Úlohu mohlo zohrať aj to, že účastníkmi štúdie boli ľudia s vysokou prioritou očkovania: starší ľudia, osoby s predchádzajúcimi chorobami a zdravotnícky personál - a teda ľudia, pre ktorých bola úľava po očkovaní obzvlášť veľká, pretože vírus pre nich predstavuje väčšie nebezpečenstvo než u iných ľudí.