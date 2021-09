Rázny krok obľúbeného videoportálu: Bukovskému dali zbohom, zrušili mu kanál! Čo je dôvodom?

Igor Bukovský

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA – Nepodporoval očkovanie, kritizoval ho, teraz prišiel trest. Známy dietológ Igor Bukovský využíval Youtube na propagovanie svojich názorov ohľadom COVID-19, no o svoje konto prišiel. Youtube Bukovskému na výstrahu vymazalo niektoré videá, no teraz prišla úplná stopka. Čo na to samotný Bukovský?