Hložník sa pustil do Bukovského: Je priamo zodpovedný za hejt, ktorému čelíme! TOTO mu nezabudneme

Primár oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny v bratislavskej nemocnici na Antolskej uviedol, že pôvodne sa k útokom Bukovského ani vyjadrovať nechcel. Nakoniec po viacerých výzvach, aby tak urobil, názor zmenil. "Nebudem tu reagovať na osobné invektívy, ako aj urážky odbornosti mňa a nielen ako lekára. Nie som jediný, ktorého pán doktor dourážal bez toho aby poznal našu prácu či odbornosť. Hlavne nepozná to prvé, keďže opakovane bol vyzvaný aby prišiel pracovať do nemocnice a ukázal nám, podľa neho odborne nespôsobilým, ako liečiť pacienta s ochorením Covid-19. Samozrejme, chápem, že neprišiel, veď on pracuje v ´prvej línii´ na internete. Tak v skratke, keďže pán doktor stojí naozaj len za 5 minút môjho času," začal Hložník.

Nechcel som sa vyjadrovať k útokom doktora Bukovského a tak robiť reklamu jeho stránke, ale pár ludí mi písalo nech sa... Posted by Jakub Hložník on Saturday, February 12, 2022

Ako prvé vyvrátil tvrdenie, že by bol Bukovský jeho učiteľom na lekárskej fakulte. "Proste nehovorí pravdu, po slovensky povedané klame (aké prekvapivé)," odkázal.

Neobhajoval však iba seba, ale zastal sa aj svojho kolegu. "Výraz ´užitočný idiot´ je označenie prevzaté z politického, žargónu. Je to pejoratívne označenie ľudí, ktorí sú zneužívaní na šírenie propagandy či nejakého názoru bez toho, aby mali vôbec znalosť, čo šíria, respektíve propagujú. Takto pán doktor Bukovský označil profesora MUDr. Mgr. Miloša Jeseňáka, PhD., MBA, Dott.Ric., MHA v súvislosti s jeho vyjadrením k očkovaniu deti a tvrdil, že ja neviem čo ten výraz znamená," uviedol.

Záver, kto je v tomto prípade viac kompetentný sa vyjadrovať k očkovaniu si má podľa Hložníka urobiť každý sám. "Či profesor medicíny, ktorý celý svoj živote venuje vede, imunológii a chorým deťom, alebo človek, čo nemá prax a hlavne potrebné medicínske vzdelanie v danej oblasti. Kto z tých čo mu tam pochlebujú, by mu zveril do liečby svoje dieťa?," pýta sa.

Vitamín D MEGAfunguje, LOCKDOWN nefunguje a reakcia na primára Hložníka TOTO som povedal primárovi Hložníkovi Po... Posted by Dr. Igor Bukovský on Thursday, February 10, 2022

Reagoval aj na tvrdenie, že údajne nevie čo je placebo. "To ma má diskvalifikovať z každej odbornej diskusie, vlastne z medicíny vôbec a ako študenta by ma vyhodil so skúšky. Takže takto. V mojom komentári som reagoval na vyjadrenie, že vakcíny neprešli klinickými skúškami s placebom čo nie je pravda," uviedol a doplnil, že napríklad vakcína od firmy Pfizer bola testovaná na 44 000 dobrovoľníkoch a jednej polovici bolo podané placebo, čiže neúčinná látka v tomto prípade fyziologický roztok.

Dementoval tiež to, že by "nereagoval na otázku nejakej pani či mám niečo odborné k očkovaniu detí." "Moja reakcia bola, že nie som odborník na očkovanie detí preto dôverujem odborníkom a v tomto prípade profesorovi Jeseňákovi," uviedol na pravú mieru.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook

"Vraj som urážal tam diskutujúcich, lebo som ich označil za simplexných. Ako inak zase nespomenul, že to bola reakcia na komentáre jeho ´priaznivcov´. Práve od toho automechanika , ktorého tam pán doktor spomína som sa dozvedel, že nevieme liečiť, pcháme do ľudí jedy a vedome ich zabíjame. Myslím, že moja reakcia, že mu tam chodia simplexní ľudia, bola v tomto prípade ešte mierna," pokračoval Hložník.

Poukázal aj na časté tvrdenie, že lekári covid oddelení by sa nemali vyjadrovať, ale liečiť. "To spomenul aj pán doktor. Údajne mu píšem počas pracovnej doby, akoby som pracoval každý deň 24 hodín denne. No to by sa mu a jemu podobným páčilo, aby sme boli ticho, zatiaľ čo oni budú zahlcovať mediálny priestor svojimi subjektívnymi ´praUdami´ informáciami vytrhnutými z kontextu, okorenenými urážkami lekárov, ktorí sa na rozdiel od nich skutočne starajú o chorých ľudí s ochorením Covid-19," odkázal.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook

Na záver ešte doplnil, že mudrovať bez zodpovednosti za počítačom vieme každý, nie každý vyštudoval medicínu a pracuje v odbore, kde momentálne došiel a dochádza do kontaktu s desiatkami až stovkami chorých na Covid-19. "My lekári intenzivisti to ,šťastie´ máme, vidíme tých pacientov, vidíme ako očkovanie pomáha, denne tým pacientom nastavujem liečbu, napájame ich na prístroje. A napriek tomu všetkému sa za odborníka na očkovanie či samotný vírus SARS CoV- 2 nepovažujem, ale sám dôverujem odborníkom a odborným spoločnostiam a podľa toho sa snažím aj pristupovať k pacientom," uviedol.

"A zrazu sa tu objaví človek, čo posledné roky v nemocnici nerobí (podľa dostupných údajov pracoval v nemocnici v roku 1991 jeden rok), pokiaľ viem nelieči pacientov s covidom, ale to mu nebráni aby sa sám seba pasoval za odborníka na prevenciu a liečbu ochorenia Covid-19. Šírením rôznych subjektívnych interpretácii reality, spochybňovaním odbornosti, urážaním vedcov či lekárov covid oddelení je podľa môjho názoru priamo zodpovedný za hejt, ktorému denne čelíme. Myslím, že toto mu nikto z nás nezabudne," dodal.