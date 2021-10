VIDEO Vodiči v rannej špičke zažili šok, keď zbadali, kto sa zjavil na ceste

Na sociálnych sieťach sa okamžite objavili zábery nezvyklého účastníka premávky na ceste M5 často s pobaveným komentármi. "Ja by som tiež zvolil M5, hlavný ťah je v tejto dennej dobe trochu upchatý," napísal jeden používateľ služby WhatsApp. Účastník debaty na Twitteri vo všetkej vážnosti zas skonštatoval, že pštros môže slúžiť aj ako dopravný prostriedok a mohol by byť riešením v čase benzínovej krízy. Ďalší občan tak trochu kruto poznamenal, že ho bratranec pozval na víkend na pštrosiu pečienku. "Dúfam, že som nebol svedkom jeho pochúťky v akcii," stojí v tweete.

Just when you thought you’ve seen it all with lions in our backyards, an ostrich adding to our daily Cape Town Traffic. We’ve BEEN saying #ItCanBeOnlyInSA 🇿🇦 #HeritageMonth https://t.co/AUldHiKq1i