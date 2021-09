KORONAVÍRUS Šéf WHO vyzýva na moratórium ohľadom tretej dávky vakcíny do konca roka

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus

Zdroj: SITA/AP/Salvatore Di Nolfi/Keystone

ŽENEVA - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval v stredu na "moratórium" v podávaní tretej dávky vakcíny proti novému koronavírusu. Toto moratórium by podľa neho malo platiť do konca roka. Informovala o tom agentúra AP.