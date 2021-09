WHO odporučila liečbu protilátkami proti KORONAVÍRUSU pre vysokorizikových pacientov

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/AP Photo/Anja Niedringhaus, File

ŽENEVA - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporučila v piatok syntetické liečivo s obsahom protilátok proti koronavírusu pre infikovaných rizikových pacientov. Ako píše agentúra DPA, je to po prvý raz, čo WHO schválila nejaké liečivo na prevenciu proti ťažkému priebehu ochorenia COVID-19 pre ohrozených pacientov. Článok s novým odporúčaním WHO bol zverejnený v odbornom periodiku British Medical Journal.